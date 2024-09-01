Потопы в Эстонии: кто поможет в случае наводнения и как получить компенсацию, если имущество пострадало?

Сандра Лоо, главный специалист Агентства окружающей среды, говорит, что экстремальные погодные условия – в том числе штормы – становятся все более частыми, поэтому можно ожидать большего количества наводнений.

А в минувшую субботу синоптики предупредили жителей Эстонии о шторме, и проливной дождь с грозой обрушился на Западную и Северную Эстонию.

Летние ливни привели к половодью на реках Южной Эстонии. Уровень воды в реке Ахья побил рекорд, установленный 46 лет назад. Замеры показали повышение уровня воды на 271 сантиметр. Почти во всех водоемах на юге Эстонии уровень поднялся на метр или два, так как количество выпавших в последние дни июля осадков превысило месячную норму.

Эстонию шторм обошел стороной, вернее – штормовой циклон перемещался южнее. Но сильный ветер с порывами до 15–20 м/с в Эстонии зафиксирован, а проливные дожди успели наделать дел и на территории нашей страны.

Над странами Балтии в конце июля стремительно образовался циклон, который назвали Kirsti. Литва и Латвия подверглись разрушительному прохождению его холодного фронта и быстро оказались в тылу стремительно углублявшегося вихря. В Литве и Латвии прошли сильные и очень сильные дожди: местами выпало от 80 до 100 мм и более осадков. В СМИ появились сообщения об обрыве линий электропередач, отсутствии света в населенных пунктах, подтоплениях, остановках и отменах поездов, многочисленных поваленных деревьях.

Однако представители страховых компаний указывают на то обстоятельство, что защита от наводнения не входит по умолчанию в стандартный пакет страховых услуг. Если прошедшие дожди уже „указали реке“ путь к вашему порогу, имеет смысл достать свой договор со страховой компанией и перечитать его.

Защитить от воды свое имущество – машину, дачу, подвал, квартиру – практически невозможно, ведь вода, как известно, способна просочиться сквозь самую маленькую трещинку, найти лазейку в самой неприступной стене. Таким образом, в случае наводнения имеет смысл надеяться не на чудо-скотч или ай-да-силикон, а на страховой полис.

„В некоторых местах летняя норма осадков была достигнута сегодня (09.08.2024), в некоторых местах она была превышена, а в некоторых – выпало лишь чуть больше половины нормы. На сегодняшний день летняя норма осадков превышена в Восточной и Южной Эстонии, где в последнее время выпало больше всего осадков, – констатирует специалист. – На метеорологической станции Йыхви летняя сумма осадков (01.06–08.08) составила 304 мм, то есть 120% от нормы (255 мм). На метеорологической станции Тарту-Тыравере за тот же период выпало 256 мм осадков, что составляет 110% от нормы (норма 233 мм). На прибрежной станции Вилсанди за лето выпало 109 мм осадков, что составляет 64% от нормы (169 мм). Поэтому трудно сказать, насколько больше осадков выпало этим летом – все зависит от места. Однако несомненно то, что есть районы, где осадков было очень много, и районы, где их было недостаточно“.

По словам Кюлли Лоодла, старшего специалиста Агентства по охране окружающей среды, летние ливни характеризуются очень большой изменчивостью, поэтому количество осадков в разных регионах сильно различается. Летние ливни идут не везде, и станции сети мониторинга не всегда успевают уловить наиболее интенсивные осадки.

объясняет она. – Министерство климата обновило оценку риска наводнений. По результатам анализа будут добавлены 17 новых зон риска (после утверждения министром), которые уязвимы к наводнениям и могут пострадать от будущих наводнений“.

„В нашем регионе действительно прогнозируют увеличение количества осадков, но их распределение в течение года неравномерно. Когда идет дождь, он может выпасть сразу в большом количестве, а затем надолго затихнуть, –

Вейко Сепп, руководитель отдела продуктов страхования имущества в странах Балтии компании If Kindlustus, говорит, что очень важно учитывать риск, связанный с ураганами и наводнениями. Изменение климата – неизбежно, и оно будет все больше влиять как на страховых клиентов, так и на страховые компании.

„К сожалению, защита от наводнений включена не во все страховые решения, – говорит он. – Поэтому при оформлении страхового полиса необходимо быть внимательным и проверять его. В свете недавних сильных дождей и наводнений большинство страховых компаний работают над пересмотром существующих страховых решений и расширением защиты от наводнений. Мы также хотели бы обратить внимание людей на необходимость позаботиться о защите собственного имущества (зданий и их содержимого, транспортных средств) от ущерба, нанесенного штормом/наводнением, и принять меры по предотвращению ущерба, если это необходимо. Например, во время шторма или сильного дождя в зданиях и транспортных средствах следует закрывать двери и окна, укрывать домашнее имущество во дворе и избегать поездок по затопленным участкам“.

Сепп также рекомендует пересмотреть существующие страховые полисы, чтобы убедиться, что все необходимые риски покрыты в соответствии с вашими потребностями.

„У нас было довольно много страховых случаев, заявлений о возмещении ущерба от наводнения по страхованию жилья, но по сравнению, например, с Латвией и Литвой Эстония гораздо меньше пострадала от сильного шторма, который обрушился на все Балтийские страны в конце июля, – рассказывает Лийна Лакс, руководитель отдела страхования жилья Swedbank. – Тем не менее стоит поучиться на примере наших соседей и при необходимости пересмотреть и обновить свои страховые полисы, чтобы быть готовыми к следующей буре“.