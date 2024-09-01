Потопы в Эстонии: кто поможет в случае наводнения и как получить компенсацию, если имущество пострадало?
Прошедшие в начале августа по всей Эстонии обильные дожди добавили хлопот и фермерам, и полицейским, и спасателям, и чиновникам, а также – рядовым гражданам, чье имущество оказалось изрядно подмочено. Нужно ли готовиться к тому, что вероятность наводнений в Эстонии возрастет, и в каких районах риск затоплений – самый высокий, узнавала „МК-Эстония“.
Над странами Балтии в конце июля стремительно образовался циклон, который назвали Kirsti. Литва и Латвия подверглись разрушительному прохождению его холодного фронта и быстро оказались в тылу стремительно углублявшегося вихря. В Литве и Латвии прошли сильные и очень сильные дожди: местами выпало от 80 до 100 мм и более осадков. В СМИ появились сообщения об обрыве линий электропередач, отсутствии света в населенных пунктах, подтоплениях, остановках и отменах поездов, многочисленных поваленных деревьях.
Эстонию шторм обошел стороной, вернее – штормовой циклон перемещался южнее. Но сильный ветер с порывами до 15–20 м/с в Эстонии зафиксирован, а проливные дожди успели наделать дел и на территории нашей страны.
Летние ливни привели к половодью на реках Южной Эстонии. Уровень воды в реке Ахья побил рекорд, установленный 46 лет назад. Замеры показали повышение уровня воды на 271 сантиметр. Почти во всех водоемах на юге Эстонии уровень поднялся на метр или два, так как количество выпавших в последние дни июля осадков превысило месячную норму.
В конце июля дождь залил улицы Нарвы – 30 июля был затоплен обновленный в прошлом году кольцевой перекресток на пересечении Таллиннского шоссе и улицы Пауля Кереса.
А в начале августа досталось Силламяэ (ливень сильно поднял уровень воды в реке Сытке, в результате ушли под воду близлежащие участки садоводства Sõprus („Дружба“).
6 августа масштабное затопление было уже в Тарту: под водой оказалась часть автодорог, была нарушена работа Клиники Тартуского университета, затопление угрожало электросистемам и приборам.
А в минувшую субботу синоптики предупредили жителей Эстонии о шторме, и проливной дождь с грозой обрушился на Западную и Северную Эстонию.
Эксперты предсказывают, что в будущем дожди станут только сильнее и интенсивнее, и к потопам придется привыкнуть.
Природа воды не жалеет
Сандра Лоо, главный специалист Агентства окружающей среды, говорит, что экстремальные погодные условия – в том числе штормы – становятся все более частыми, поэтому можно ожидать большего количества наводнений.
„В нашем регионе действительно прогнозируют увеличение количества осадков, но их распределение в течение года неравномерно. Когда идет дождь, он может выпасть сразу в большом количестве, а затем надолго затихнуть, –
объясняет она. – Министерство климата обновило оценку риска наводнений. По результатам анализа будут добавлены 17 новых зон риска (после утверждения министром), которые уязвимы к наводнениям и могут пострадать от будущих наводнений“.
По словам Кюлли Лоодла, старшего специалиста Агентства по охране окружающей среды, летние ливни характеризуются очень большой изменчивостью, поэтому количество осадков в разных регионах сильно различается. Летние ливни идут не везде, и станции сети мониторинга не всегда успевают уловить наиболее интенсивные осадки.
„В некоторых местах летняя норма осадков была достигнута сегодня (09.08.2024), в некоторых местах она была превышена, а в некоторых – выпало лишь чуть больше половины нормы. На сегодняшний день летняя норма осадков превышена в Восточной и Южной Эстонии, где в последнее время выпало больше всего осадков, – констатирует специалист. – На метеорологической станции Йыхви летняя сумма осадков (01.06–08.08) составила 304 мм, то есть 120% от нормы (255 мм). На метеорологической станции Тарту-Тыравере за тот же период выпало 256 мм осадков, что составляет 110% от нормы (норма 233 мм). На прибрежной станции Вилсанди за лето выпало 109 мм осадков, что составляет 64% от нормы (169 мм). Поэтому трудно сказать, насколько больше осадков выпало этим летом – все зависит от места. Однако несомненно то, что есть районы, где осадков было очень много, и районы, где их было недостаточно“.
Когда река стучится в дом
Защитить от воды свое имущество – машину, дачу, подвал, квартиру – практически невозможно, ведь вода, как известно, способна просочиться сквозь самую маленькую трещинку, найти лазейку в самой неприступной стене. Таким образом, в случае наводнения имеет смысл надеяться не на чудо-скотч или ай-да-силикон, а на страховой полис.
Однако представители страховых компаний указывают на то обстоятельство, что защита от наводнения не входит по умолчанию в стандартный пакет страховых услуг. Если прошедшие дожди уже „указали реке“ путь к вашему порогу, имеет смысл достать свой договор со страховой компанией и перечитать его.
Вейко Сепп, руководитель отдела продуктов страхования имущества в странах Балтии компании If Kindlustus, говорит, что очень важно учитывать риск, связанный с ураганами и наводнениями. Изменение климата – неизбежно, и оно будет все больше влиять как на страховых клиентов, так и на страховые компании.
„К сожалению, защита от наводнений включена не во все страховые решения, – говорит он. – Поэтому при оформлении страхового полиса необходимо быть внимательным и проверять его. В свете недавних сильных дождей и наводнений большинство страховых компаний работают над пересмотром существующих страховых решений и расширением защиты от наводнений. Мы также хотели бы обратить внимание людей на необходимость позаботиться о защите собственного имущества (зданий и их содержимого, транспортных средств) от ущерба, нанесенного штормом/наводнением, и принять меры по предотвращению ущерба, если это необходимо. Например, во время шторма или сильного дождя в зданиях и транспортных средствах следует закрывать двери и окна, укрывать домашнее имущество во дворе и избегать поездок по затопленным участкам“.
Сепп также рекомендует пересмотреть существующие страховые полисы, чтобы убедиться, что все необходимые риски покрыты в соответствии с вашими потребностями.
„У нас было довольно много страховых случаев, заявлений о возмещении ущерба от наводнения по страхованию жилья, но по сравнению, например, с Латвией и Литвой Эстония гораздо меньше пострадала от сильного шторма, который обрушился на все Балтийские страны в конце июля, – рассказывает Лийна Лакс, руководитель отдела страхования жилья Swedbank. – Тем не менее стоит поучиться на примере наших соседей и при необходимости пересмотреть и обновить свои страховые полисы, чтобы быть готовыми к следующей буре“.
Она добавляет: „Стихийные бедствия ежегодно наносят значительный финансовый ущерб. А условия страхования у разных компаний разные. И я бы посоветовала каждому владельцу жилья проверить, покрывает ли его полис ущерб от наводнения, а также, например, от молнии или града. Swedbank P&C Insurance покрывает ущерб от стихийных бедствий, в том числе от грозы и скачков напряжения, а также ущерб от наводнения в соответствии с условиями вашего полиса страхования жилья“.
Безусловно, каждому человеку стоит взвесить потенциальные риски и стоимость ущерба, который зачастую может исчисляться десятками и даже сотнями тысяч евро. У большинства людей нет таких денег, поэтому стоит застраховаться от наводнения, а также от ущерба, нанесенного другими природными силами. Наиболее разумный вариант – приобретение комплексного страхового полиса с широким спектром покрытия, который покроет все неожиданные и непредвиденные происшествия, не включенные в список исключений.
Менеджер по продуктам домашнего и личного страхования PZU Kindlustus Кристо Хунапуу отмечает: „Обычно мы предлагаем нашим клиентам страхование от наводнений, но некоторые клиенты предпочитают его не включать и отказываются от него. Однако в общей картине страхового рынка можно сказать, что большинство клиентов предпочитают пользоваться этой защитой. Убытки, вызванные стихийными бедствиями, составляют около 5% от покрываемых нами убытков, и, конечно, мы рекомендуем клиентам выбирать страхование с максимально возможным покрытием“.
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Как справляются с разгулом стихии пострадавшие от ливней города?
СИЛЛАМЯЭ
Тынис Кальберг, мэр Силламяэ
Общий прогноз заключается в том, что в будущем увеличится вероятность большого количества осадков, а также более сильных ветров (штормовых нагонов).
Сможет ли Силламяэ справиться с этой проблемой? Вышеуказанные прогнозы учитывают в стратегических документах, то есть – в плане развития города, плане развития коммунального водоснабжения и канализации, генеральном плане города, и в дальнейшем уже при подготовке детальных планов и проектов строительства. По нашим оценкам, риск наводнения в Силламяэ – намного ниже среднего по сравнению с другими городами.
Преимущество Силламяэ – в том, что в основном улицы имеют достаточно хорошие уклоны к морю или реке и много зеленых зон, поэтому нагрузка на канализацию не так велика. Поэтому мы можем справиться с проблемой, и она не так остра, как в других местах, но этот вопрос учтен в вышеупомянутых документах и при разработке конкретных мер (например, чтобы большую площадь зеленых зон во дворах не асфальтировали, из-за чего нагрузка на канализацию возрастает в разы).
Система отвода дождевой воды в Силламяэ в целом работает хорошо. Более проблематичным является так называемый старый город, где он в то время еще не был построен. В последние годы при реконструкции улиц старого города (Ранна, Кеск, Румянцева, Маяковского, Толстого, Мере пст. ) построена также дождевая канализация. Когда появляются проблемные места, нам тоже приходится искать локальное решение в конкретном месте, например – в этом году одно локальное решение было принято на бульваре Виру, другое делается на улице Горького.
Наиболее общие меры заключаются в планировании городского пространства: зеленые насаждения, водозаборы, пруды, каналы, канавы, доля поверхностей с твердым покрытием, мощность приема канализации, высота улиц и т. д. В нашем случае мы можем регулировать технические параметры плотины, но при этом важна необходимость информирования общественности, чтобы в случае необходимости можно было отреагировать на исключительные события (в Тарту частная компания помогала откачивать лишнюю воду, такая техника есть у Спасателей и т. д.). Люди научились реагировать на штормовые предупреждения.
ТАРТУ
Урмас Клаас, мэр Тарту
8 августа утром состоялось заседание кризисного комитета города Тарту, в который вошли представители различных департаментов городской управы Тарту, Клиники Тартуского университета, Тартуской водопроводной станции, Южного спасательного центра и компании GoBus. Обсуждалась тема ливня 6 августа, были сделаны выводы. По итогам встречи можно сказать, что экстремальные погодные условия становятся все более частыми, и к ним необходимо быть готовыми в будущем.
Поскольку ливень во вторник прошел неожиданно, самым важным было немедленно начать ликвидацию последствий, и все стороны действовали в соответствии со своими антикризисными планами. В Тарту есть несколько каналов, по которым мы общались с жителями. Обеспокоенные горожане звонили по номеру горячей линии 1789, а также активно общались на странице города в Facebook, где горожан предупреждали о возможных опасностях и неудобствах. Мы благодарим всех, кто сообщил об открытых крышках люков, информацию мы оперативно передавали Тартуской водопроводной станции.
В связи с изменением погодных условий и более экстремальными дождями Тартуская водопроводная станция уже начиная с урагана 2016 года работает над созданием решений для конкретных проблемных зон.
Во вторник выпало почти 2/3 месячной нормы осадков за два часа. В целом городская техническая система вместе с зеленой сетью справилась с экстремальными условиями, но более серьезные проблемы возникли в ранее известных местах, таких как улица Раатузе и виадук Рийа.
В случае с улицей Рийа уже разрабатывается новое решение, а осенью начнется строительство новой ливневой трубы вдоль коридора Портовой железной дороги. Кроме того, на Портовой железной дороге будет создано природное решение для ливневых стоков, которое будет поддерживать систему ливневой канализации во время сильных дождей.
В настоящее время инженеры рассматривают возможность создания дополнительного решения для улицы Раатузе и квартала Фортууна. Тартуская водопроводная станция занимается и другими сложными участками, которые проявились в результате сильного дождя во вторник.
Городские власти планируют установить в проблемных местах счетчики, чтобы предупреждать жителей о повышении уровня воды. Я хотел бы напомнить всем жителям, чтобы они в целях собственной безопасности избегали улиц, где во время сильных дождей может скапливаться вода.
Конечно, мы движемся в сторону все более разумного и дружественного природе городского планирования и обращаем внимание на долю избыточного твердого покрытия в городских пространствах, которое не позволяет воде впитываться в землю. В настоящее время мы разрабатываем новую стратегию парковки, а Тартуский проект озеленения активно работает над поддержанием здоровья наших зеленых насаждений.
Больница Тартуского университета подтвердила, что к четвергу обслуживание пациентов было полностью восстановлено.
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Полезно знать
Какие уголки Эстонии входят в группу риска?
Новые зоны риска бассейна Западной Эстонии:
▪ Кабли
▪ Треймани
▪ Линди и Лиу (общая территория)
▪ Таммисте
▪ Кяйна
▪ Кыргессааре
▪ Клоогаранна
▪ Вяэна-Йыэсуу
▪ волость Виймси (Хаабнеэме, Леппнеэме, Мийдуранна, Принг, Пюунси, Рандвере, Рохунеэме)
▪ Кабернеэме
▪ Неэме и Ихасалу (общая территория)
Новые зоны риска бассейна Восточной Эстонии:
▪ Кирумпяэ
▪ Кясму
▪ Вызу
▪ Верги
▪ Кунда
▪ Нарва-Йыэсуу
Зоны риска бассейна Западной Эстонии:
▪ Город Пярну
▪ Город Синди
▪ Выйсте
▪ Хяэдемеэсте
▪ Виртсу
▪ Курессааре и поселок Насва
▪ Кярдла
▪ Хаапсалу
▪ Город Таллинн, Пирита, Кесклинн, Пыхья-Таллинн, Хааберсти
▪ Кийза и Майдла
▪ Раазику
▪ Пайде
Зоны риска бассейна Восточной Эстонии
▪ Тарту
▪ Аардлапалу
▪ Выру
Все эти районы были выбраны из-за риска внутренних или морских наводнений, исключая городские ливневые наводнения, которые чаще всего возникают из-за недостаточного отвода дождевой воды.
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Важно!
Куда обращаться за помощью жителям городов, если они пострадали от наводнения?
▪ Если есть угроза жизни – в службу спасения по телефону 112.
▪ Если вам нужна техническая помощь, вы всегда можете обратиться в местную компанию водоснабжения или к предлагающим решения компаниям.
▪ В случае причинения ущерба имуществу в результате наводнения следует обратиться к своему страховщику.
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