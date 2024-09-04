Директор Таллиннского зоопарка: „Посещение зоопарка – это вопрос удачи“

У нас также остается много мест, где звери находятся в довольно плачевных условиях. Приходится улучшать их мелкими шажками, ведь у нас нет больших источников финансирования. Из тесных помещений мы стараемся переводить животных в более свободные или расширять прежние.

В то же время надо и посетителям обеспечить возможность наблюдения за животными. И у работников должны складываться доверительные отношения с их подопечными.

С точки зрения благополучия животных, Тигриная долина – хороший пример того, что у нас уже готово. С одной стороны, здесь – большая территория, где тигры могут жить. С другой, наша задача – и там обеспечить для них безопасность, чтобы они смогли наслаждаться этим местом без страха и дискомфорта.

Зоопарк – это не только звери и все, что открыто взору, но и сотрудники, которые ежедневно заботятся об этом месте. Для них следует организовать современную рабочую среду и соответствующие условия труда.

Все это – единый большой комплекс. Задача директора – содержать и развивать его. И, конечно, надо развивать организацию.

– Зоопарк – очень многогранный. Если мы рассматриваем его как территорию, куда люди приходят смотреть на животных, то здесь – почти 90 гектаров земли, где есть как нетронутые леса, так и много разных объектов – и таких, где живут животные, и таких, что позволяют содержать этот объект целостным (трубопроводы, электрокабели, дороги, туннели).

Знаю, что конкурс длился долго. Были и другие кандидаты. Я был не единственный.

Я как раз ушел из Министерства климата, и как-то так вышло, что этот вариант подошел и меня выбрали.

– Со мной связались и спросили, в курсе ли я, что для Таллиннского зоопарка ищут директора, и не хочу ли я претендовать на это место. Я, конечно, был в курсе, но не думал об этом. И в тот же момент решил, а почему бы и нет. Участие еще не гарантировало, что меня выберут.

– Вы стали директором зоопарка в январе этого года. Ранее долго не могли найти подходящего кандидатана эту должность. Почему вы решили подать заявку?

– Срок жизни животных в зоопарке в среднем длиннее или короче, чем был бы в природе?

У нас также был печальный случай с детенышем бинтуронга. Так и не ясно, в чем была причина его смерти. Просто природа так распорядилась. И в этот раз тоже винить работников несправедливо.

Например, сейчас у нас есть парнокопытные, которых нужно по ночам кормить, иначе они не выживут: при рождении потребовалось оперативное вмешательство, после которого самка уже не приняла своего детеныша.

– Это – не вина работников. Они целиком вкладываются в то, чтобы животные чувствовали себя здесь хорошо. Для работника всегда трагедия, если его подопечный умирает, даже если он тут был недолго. Сотрудники сюда вкладывают душу. Они зачастую приходят и по ночам.

У нас были, конечно, грустные события. Но не всегда они связаны с тем, как зоопарк действует. Если животное стареет, то смерть – это естественно. Если животное заболевает в другом месте, как Боцман, то его смерть случилась не по вине нашего зоопарка. Мы сделали все возможное, чтобы его вылечить. Но эти процедуры – очень сложные и опасные.

– Каждый день в зоопарке случаются как смерти, так и рождения. Люди почему-то больше склонны принимать во внимание негативную сторону. Если мы посмотрим новости зоопарка, доступные общественности, то известий о смертях там – гораздо меньше, чем всего остального: кто родился, кого привезли, какие события происходят.

– У многих людей сформировалось мнение, что в зоопарке все время умирают животные. Зачастую посетители говорят, что в зоопарке пусто. Что бы вы на это сказали?

– Стараюсь либо гулять, либо на велосипеде проехаться. Преимущества прогулки – в том, что можно увидеть больше в расчете на 1 кв. м. А на велосипеде можно больше территории охватить за меньшее время. Так что стараюсь делать и то, и другое. Не каждый день, но, например, на этой неделе я все дни на территории нахожусь. Все зависит от того, что входит в распорядок дня.

Одним из последних недавно уехал в Данию мускусный бык. Когда в одном семействе появляется слишком много особей, их надо отправлять в другие места, иначе они не смогут размножаться. А размножение – природный инстинкт, эту возможность надо животным обеспечивать.

Но есть и такие животные, которые прибыли в наш зоопарк, а затем поехали дальше. Во многих случаях это обусловлено программами по размножению. Также и покинувший нас Боцман в 2018 году отправился по европейским зоопаркам, где оставил свое потомство.

В ближайшее время мы планируем отправить нескольких моко (горная свинка – прим. ред.) в Израиль, а японских макак в Англию. Это из тех, кто родился у нас.

– Наш зоопарк участвует в проектах, где происходит не только обмен между зоопарками, но и где животных отпускают в свободную среду обитания. В числе последних мы недавно отправили двух бородачей на станцию спасения сов и хищных птиц в Австрии. Бородачи родились в нашем зоопарке, и когда птенцы достаточно окрепли, мы их отправили в этот центр, где они будут расти в естественных условиях, а затем их отпустят на волю.

– В мире существуют проекты по обмену животными между зоопарками. Расскажите, где сейчас обитают звери, родившиеся в Таллиннском зоопарке?

Например, мы обнаруживали на скелетах умерших особей настолько деформированные кости, что, если бы это был человек, то без сильнодействующих обезболивающих он бы не смог жить.

У нас, наоборот, возникали проблемы, когда срок жизни животного настолько затягивался, что у него уже были увечья, нам не видные.

Также в природе животные не получают лечения. Если лапа сломана, то либо она зарастет сама, либо животное погибнет.

Например, тигру не надо охотиться на козу, и в то же время козам не надо переживать из-за пропитания, чтобы не ослабеть и не стать легкой добычей. Таких забот у животных здесь нет.

– Как правило, он во много раз длиннее. Не только в Таллиннском зоопарке, но и во многих других. Это – благодаря тому, что животные находятся в условиях, где им не надо беспокоиться о пропитании.

Люди спрашивают, почему у нас нет жирафов, горилл и многих других представителей фауны? Ответ прост: для них нет соответствующих условий и нет опыта работы с ними.

– Цель зоопарка – не в том, чтобы завести побольше животных. Важнее создать для них условия и понимать, почему тот или иной зверь находится тут. Сегодня зоопарк – не просто место, где выставлены напоказ животные, они – только часть более широкой картины.

Кроме тигров к нам приезжают и другие животные. Например, на конец августа запланирован приезд двух носорогов из Чехии. Они – уже взрослые особи, от которых больше не планируют получать потомство. Это тоже – важный фактор при обмене животными. Получать слишком большое потомство от одной особи не очень хорошо, т. к. генетическое развитие будет однообразным. Если потомства уже достаточно, то этих взрослых особей отправляют в разные зоопарки на радость посетителям.

Посещение зоопарка – это в некотором смысле вопрос удачи, попадешь ли в правильное время и сумеешь ли смотреть в нужном направлении.

Людям, конечно, хотелось бы, чтобы все тут было покошено и зверю некуда было бы спрятаться. Но мы хотим обустроить для животных условия, близкие к природным. Поэтому все сделано так, чтобы у них была возможность скрыться с глаз.

– Последним прибыл тигр Александр из Шотландии. Тигрица Охана приехала из Хельсинки, тигрица Данута – из Любляны. Они уже сейчас находятся в Тигриной долине. Данута уже освоилась здесь, она гуляет через тоннель, и посетители могут ее увидеть. Но, как обычно бывает у животных, в особенности – у кошачьих, они чаще всего склонны гулять в вечернее время. Сейчас Данута где-то в траве.

То есть главная цель – не в том, чтобы в зоопарке были классные животные, а в защите видов. В зоопарках много видов, чья популяция очень малочисленна.

Вообще обмен животными происходит из-за многих факторов. В том числе, если у животного – плохие условия для жизни, его могут отослать туда, где ему будет лучше.

Одну рысь надеемся поселить туда, где раньше были леопарды, которые сейчас проживают по соседству с тиграми.

– У нас четыре рыси. Двух из них возможно увидеть. Две другие живут отдельно. Одна из тех, кого сейчас видно, скоро поселится рядом с Тигриной долиной, где когда-то жили белые медведи.

– Крокодил Ванамеэс был самым старым и последним из обитателей старого зоопарка, переехавших сюда в 1983 году. И нашим слонам и бегемоту уже более 40 лет.

Часто люди думают, что редкие животные – это большие, например, белый медведь или тигр. Но есть и другие, которые находятся под угрозой вымирания и нуждаются в том, чтобы зоопарки обеспечили их размножение.

Кроме того, у нас осталась уникальная коллекция парнокопытных благодаря тому, что в советское время обмен животными по большей части проходил внутри Союза. Многих из них хотели бы иметь и другие зоопарки.

– Например, бородатая неясыть, а также куланы и другие парнокопытные. Когда зоопарк находился на территории Кадриорга, там были природные условия, подходящие как раз для них.

Еще есть лягушки, которые были конфискованы на границе, т. к. их нельзя перевозить. Последними были аптечные пиявки, которых тоже конфисковали на границе. То есть даже такие виды к нам поступают.

Но опять же к нам поступает много новых видов. У нас есть сахарный летающий поссум. Один человек, который держал у себя дома такого же, не справился с ним и обратился к нам. Мы забрали.

Кроме того, в Таллиннском зоопарке много возрастных животных, которые уже в конце своего жизненного цикла. Поэтому и смертей больше. И это логично.

В плане рождаемости и смертности годы бывают разные. Роды часто бывают сложными. Смертность во время родов или в первые дни жизни в природе – выше, чем, например, у людей. Если у человека весь процесс родов хорошо контролируется, то в отношении животных мы этого не делаем.

Но в целом количество животных у нас – в равновесии: одни умирают, другие рождаются или приезжают.

– Мы надеемся, что его источников станет больше. Ожидать помощи лишь от горуправы было бы наивно. У государства средств нет. Рассчитываем на Европейский фонд, который финансировал строительство Дождевого леса. Также большая поддержка поступает от предприятий и от частных лиц. Как для строительства Тигриной долины, так и для Полярия в свое время было получено много пожертвований. Это очень весомая поддержка. Для нас важен каждый евро.

А все животные должны жить в современных условиях. Для гостей должны быть места приятного отдыха и зоны питания, чтобы здесь можно было проводить целые дни, но чтобы сохранялась зеленая территория. Работники должны быть мотивированы и с блеском в глазах, с желанием заниматься животными, общаться с посетителями. Сейчас у нас нет средств для такого „скачка“.

В этом году зоопарку исполняется 85 лет. В идеале хочется, чтобы к 100-летнему юбилею он избавился бы от своего прошлого в виде старых построек. Их надо либо снести, либо использовать как историческую экспозицию.

Но этого – недостаточно, чтобы развивать зоопарк, улучшать условия жизни животных и работы сотрудников, разумную зарплату им платить. Если мы сравниваем себя с европейскими зоопарками, то у нас еще – длинный путь. Например, многие хищники у нас живут в старых зданиях, которые раньше были складами. Зона ястребов тоже требует обновления. То есть тут – много зон, требующих инвестиций. И не только в отношении животных, а, например, у нас регулярно ломаются амортизированные водосточные трубы, есть много энергозатратных построек, из-за чего растут расходы на отопление и электричество.

– Бюджет зоопарка чуть ниже 8 млн евро. Примерно 2,2 млн – наши доходы от продажи билетов, аренды помещений, аренды тележек. Остальное финансирование поступает от Таллиннской городской управы. Его достаточно, чтобы содержать зоопарк на минимальном уровне, то есть животные накормлены, ухожены, есть электричество, отопление, вода, канализация, зарплаты работникам выплачены.

– Да. У нас теперь есть молодой тигр Александр и тигрица Охана. У них есть потенциал.

– Да. Я встречался и советовался с Мати Каалом и с Тийтом Мараном. Мы с ними на связи.

Все время надо учитывать, что зоопарк открыт 365 дней в году, есть животные, есть люди. Здесь нет возможности десять раз попробовать, если сразу не получилось. Надо сначала 10 раз подумать, а потом резать. И как раз большая сложность в том, чтобы все систематизировать.

– Конечно, я понимал, что здесь сложно. Но не представлял, что здесь так много разных аспектов, которые требуют внимания. И самые сложные моменты – это когда думаешь, что и в каком порядке надо делать. Иногда это тяжело.

– Спустя полгода со вступления в должность директора ваши представления о работе в зоопарке изменились? Не кажется, что это слишком сложная сфера?

Например, в Германии на эту профессию учат три года. У нас такого нет, мы здесь сами обучаем людей.

Если зарплаты останутся на таком же уровне, то нехватка рабочей силы станет для нас большой проблемой. Мы постоянно ищем людей. Но у нас нет очереди из желающих. И в Эстонии никто не обучает работников зоопарка.

– Зарплаты у нас низкие. Если мы хотим пригласить образованных и предприимчивых людей, то с такими зарплатами их сложно найти. Многие у нас работают из чувства миссии, т. к. им просто нравится заниматься животными. Но количество таких людей ограничено.

Например, если человек приходит вечером на пару часов, то может купить более дешевый билет, по аналогии с магазинами, где за час до закрытия можно купить булочки с 50-процентной скидкой. Есть и другие варианты сделать цены на билеты более доступными.

– Мы недавно это сделали. Когда повысится налог с оборота, то придется смотреть, сможем ли получить эту разницу где-то еще, или она будет добавлена в стоимость билета. Но большого подорожания не будет.

– А как общение с животными складывается? В клетку к тигру войдете?

– Обычно я аккуратен с животными – и не только в зоопарке, но и дома. Знаю, что зверь может казаться милым и спокойным, но в один момент у него может что-то щелкнуть. Много раз так было с кошками, которые приходят к тебе на руки, ты их гладишь. А через минуту, пока смотришь телевизор, тебя могут цапнуть. Поэтому один я к животным точно не захожу, только в сопровождении того, кто умеет с ними общаться, и только к менее опасным.

Когда гуляю по зоопарку, то останавливаюсь и иногда пытаюсь с ними поговорить. Но и в этом случае стоит быть аккуратным.

Например, однажды я смотрел на Охану, она казалась спокойной. А когда я произнес ее имя, то она со всей силы напрыгнула на ограду. Так что надо учитывать, общаясь со зверем, что это может возбудить его как в позитивном, так и в негативном ключе. А ощущения, когда на тебя бежит большой тигр, могут напугать. Надо понимать, что у животного имеются свои собственные мысли, поведение и настроение.

———————

Наша справка

Таллиннский зоопарк

▪ Здесь обитают 350 видов животных (более 7000 особей)

▪ В 2023 году доходы составили 2,4 млн евро, расходы – 7,1 млн евро.

▪ В 2023 году было порядка 362 000 посетителей (в 2022-м – более 350 000, в 2021-м – 297 600)

▪ В 2024 году здесь родилось и выросло потомство кенгуру Беннетти, речных скатов, такинов, диких козлов, горных баранов, а также ястребиных и полярных сов, куланов, находящихся под большой угрозой исчезновения балийских скворцов и европейской норки. Также тут нерестятся различные экзотические лягушки.

▪ За последние несколько лет здесь появились две новые экспозиции – Долина тигров и Тропический лес Юго-Восточной Азии.