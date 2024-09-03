Что следует учитывать, чтобы поход в лес не превратился в кошмар?
Теплая и дождливая погода знаменует начало грибного сезона, и горожане ждут не дождутся выходных, чтобы, прихватив корзину и нож, отправиться в лес. Однако помимо удовольствия от прогулки на природе подобные вылазки могут привести к нежелательным, а то и трагическим последствиям. О том, чем обернулся для него спонтанный и непродуманный поход по грибы, рассказал „МК-Эстонии“ житель Таллинна Денис (32)
Настоящий любитель тихой охоты всегда – в поиске новых грибных угодий, и зачастую оказывается в незнакомой для себя местности. Хорошо, если поход в лес соответствующим образом продуман и подготовлен. Но бывает и по-другому.
„История произошла в субботу. Всю неделю шел дождь, а тут выглянуло солнышко, и мы с супругой решили поехать за город „покататься“ – просто ради смены обстановки, полюбоваться природой, сделать пару фоточек для друзей, – рассказывает молодой человек. – Ехали, в общем-то, не выбирая направления, предпочитая проселочные дороги подальше от шоссе, потому что супруга – она ходит на курсы вождения – хотела немного попрактиковаться где-нибудь в глухомани, где не встретишь ни детей, ни велосипедистов, ни полиции“.
Таким образом Денис и его жена Ирина оказались на лесной дороге, которая привела их к симпатичной полянке, за которой виднелся молодой березовый лесок.
Не стоило поддаваться азарту
„Увидел я те березки и подумал: „После таких-то дождей там наверняка полно подберезовиков!“ Я словно голову потерял, так захотелось грибов! Ни о чем думать не мог, смотрел на деревья и будто уже запах грибной жарехи чуял – с картошкой, с лучком, с укропчиком“, – вспоминает молодой мужчина.
Ирина с мужем за грибами идти отказалась, поскольку не была соответствующим образом одета – короткое платье, босоножки. Она решила подождать мужа, гуляя на полянке, а Денис, прихватив из багажника бумажный пакет, устремился в березняк, рассчитывая вернуться максимум через полчаса.
Увы, в привлекательном березнячке грибов не оказалось вовсе. Денис, проявив упорство, прошел молодой лесок насквозь и обнаружил уже взрослый смешанный лес, в котором, по его расчетам, грибы должны были найтись обязательно.
„Азарт подстегнули две лисички – ведь если есть лисички, значит, лес грибной, надо просто искать получше! – рассказывает Денис. – Я шел и шел, но грибов больше не было, а возвращаться с пустыми руками тоже не хотелось, и гулял я, конечно, куда дольше, чем полчаса. В какой-то момент пришлось признать, что грибов в этом лесу нет, надо возвращаться. И тут я понял, что толком и не знаю, в какую сторону мне теперь надо идти“.
Первое, что пришло Денису в голову, это позвонить жене и попросить ее
погудеть клаксоном автомобиля, чтобы он мог получить ориентир. Но, поискав в карманах, он обнаружил, что телефона у него нет – он остался в салоне машины подключенным к зарядному устройству. А ключи от машины как раз-таки у него – закрывая багажник, он автоматически запер машину и сунул ключи в карман…
Стараясь не впадать в панику, мужчина стал вспоминать правила ориентирования в лесу, про которые еще в школе говорила учительница, но быстро понял, что определение сторон света по мху на коре и прочим муравейникам никак ему не поможет, поскольку он не имеет представления, какое направление ему нужно. Уловить шум шоссе тоже не получалось – день был ветренный, шорох листьев перекрывал все звуки.
„Успокаивало сознание, что супруга где-то недалеко, что она знает, куда я пошел, и в случае чего она поднимет тревогу, – говорит Денис. – Я решил залезть на дерево, чтобы поискать какой-нибудь ориентир“.
Идея была неплохой – теоретически. Но на практике выбранное Денисом покрытое мхом дерево оказалось влажным из-за прошедших дождей, нога соскользнула, и Денис едва не расшибся. Пока незадачливый грибник сидел на кочке, восстанавливая душевное равновесие, до него издалека донесся собачий лай. Мужчина пошел на звук, рассчитывая выйти к человеческому жилью или хотя бы к дороге. Он шел и шел. Но лай смолк и больше не повторился. А когда под ногами зачавкало, Денис понял, что заплутал окончательно.
„Я всегда относился к возможности заблудиться в эстонском лесу скептически – страна маленькая, иди себе прямо – и куда-нибудь да выйдешь, так я думал, – говорит Денис. – На деле оказалось, что мой „метод“ не работает – если идти куда попало, с большой долей вероятности попадешь в какое-нибудь болото“.
От долгой ходьбы незадачливому грибнику ужасно хотелось пить. Но воды у него с собой не было.
„Я сто раз обругал себя за то, что побежал в лес, как неразумный щенок. Будто кто позвал“, – сетует он.
Денис решил еще раз попытаться залезть на дерево, и на этот раз ему повезло – он разглядел издалека крышу движущегося грузовика. Дорога! Мужчина побрел в сторону дороги, и в какой-то момент услышал голос жены, зовущий его по имени. Как оказалось, в течение нескольких часов Ирина бродила по кромке леса, не прекращая звать его. Все закончилось хорошо.
Лес – это серьезно
Каждый год полиция получает сотни сообщений о том, что люди заблудились, собирая грибы и ягоды. В 2022 году было 182 таких случая, в 2023 году – уже 225.
Рост числа обращений за помощью свидетельствует о том, что люди поняли: потеряться не стыдно, и помощь рядом. Главное – дать знать об этом в полицию и сделать все возможное, чтобы вас можно было найти.
„Чаще всего такие обращения поступают из Харьюмаа и Ида-Вирумаа. Большая часть инцидентов решается с помощью патрульных, которые, используя сирену полицейской машины, указывают заблудившимся правильное направление, – говорит руководитель группы участковых отделения полиции Кохтла-Ярве Анна Тихомирова. – В большинстве случаев человека удается найти быстро – за 2–3 часа, но бывает и так, что грибника ищут всю ночь или даже несколько дней и привлекают больше ресурсов,
включая служебных собак, вертолеты, дроны и волонтеров. Тем не менее такие случаи все же довольно редки“.
В ситуации, когда место уже не кажется знакомым, а надежда самостоятельно выбраться из леса начинает пропадать, следует взяться за мобильный телефон и сообщить о происшествии по номеру 112.
„Современные телефоны могут предоставлять GPS-координаты, поэтому полезно ознакомиться с возможностями телефона самому и показать эти возможности своим пожилым близким. Зная координаты, полиция может очень точно определить на карте местонахождение пропавшего человека, и помощь прибудет намного быстрее, – советует Анна Тихомирова. – Тут главное – оставаться на месте после сообщения и не предпринимать попытки выбраться самому, иначе можно заблудиться еще больше“.
Планируя поездку в лес, обязательно нужно учитывать состояние своего здоровья. Полиция советует пожилым людям не предпринимать таких вылазок в одиночку. Например, если в жаркий день кто-то из грибников почувствует ухудшение самочувствия, можно будет позвать на помощь кого-то из компании, с которой вы пошли по грибы-ягоды.
Если вы всё же решили отправиться в поход в одиночестве, важно сообщить своим близким, когда и куда вы идете и когда планируете вернуться. И если с вами что-то случится, вы будете уверены, что тревогу поднимут своевременно.
„Если в назначенное время ваш отправившийся собирать грибы родственник или друг не связался с вами и не отвечает на звонки, следует оповестить об этом полицию“, – добавляет Анна Тихомирова.
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Так делать не надо!
Потерявшиеся в лесу люди часто совершают две распространенные ошибки.
1) Человек пугается, начинает паниковать и метаться в разные стороны – вместо того, чтобы взять себя в руки, остановиться, успокоиться и не спеша поразмыслить: откуда пришел, куда пролегал путь и где было солнце; попытаться прислушаться. Возможно, вы услышите звуки машин, а значит – в той стороне дорога.
2) После бестолкового метания человек начинает идти куда глаза глядят, и, как ему кажется – прямо, но на самом деле он просто описывает большой круг. В народе об этом явлении говорят: „Леший водит“. На самом же деле все обстоит гораздо проще: одной ногой вы делаете шаг чуть шире, чем другой, и хотя вам кажется, что движение идет по прямой, на самом деле вы описываете большую окружность. Чтобы компенсировать смещение, время от времени поворачивайте влево.
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Памятка походника
Прогулки по лесу – это здорово! Но чтобы ваш поход в лес принес только положительные эмоции, нужно соблюдать простые правила:
▪ Уважайте лес!
▪ Не оставляйте мусор в лесу, уносите его с собой.
▪ Не разоряйте гнезда, муравейники и другие дома лесных животных.
▪ Не ломайте ветки кустарников и молодых деревьев, не срезайте кору.
▪ Разводите костры только в специально отведенных местах.
▪ Обязательно тушите за собой костры и не оставляйте следов.
▪ Не поджигайте сухую траву и листья.
▪ Не курите в лесу в засушливую погоду.
▪ Будьте осторожны в лесу!
▪ Не пробуйте неизвестные вам растения, ягоды и грибы.
▪ Запоминайте дорогу, по которой идете, выбирайте заметные издалека ориентиры.
▪ Не уходите глубоко в лес.
▪ Не ходите в одиночку, оповестите близких о месте и времени вашей лесной прогулки и имейте при себе надежное средство связи, карту или GPS-навигатор.
▪ Старайтесь выйти из леса до наступления темноты.
▪ Возьмите с собой воду, фонарик, спички или зажигалку, и что-то перекусить.
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Взять с собой не позабудь
Набор первой необходимости грибника, как правило, состоит из ножа, медикаментов, компаса, фонарика – отправляясь за грибами или ягодами, возьмите за правило держать эти предметы при себе. Фонарик и компас успешно в себе соединяет смартфон.
Позаботьтесь о запасе чистой воды. Не лишним будет прихватить и продукты для перекуса. Выбор продуктов определяет общее правило: они должны быть непортящимися. Для похода хорошо подходят сухофрукты, сухарики, мясные консервы.
На случай травмы стоит прихватить аптечку, включающую антисептики, перевязочные материалы и обезболивающее. Если у вас есть хронические заболевания, которые требуют регулярного приема препаратов, возьмите необходимые медикаменты с собой.
Хорошо, если на вашей одежде присутствуют светоотражающие полоски или рисунки. Вообще выбор следует делать в пользу светлой и яркой одежды: во‑первых, в ней вас быстрее заметят (и обойдут стороной) дикие животные, во‑вторых – такая „раскраска“ поможет и спасателям заметить вас издалека.
Это же относится и к емкости для сбора даров леса – белое или желтое ведро может стать для спасателей хорошим ориентиром, тогда как корзина из прутьев будет сливаться с природным фоном.
Многие, отправляясь на природу, предпочитают использовать транспортные средства. Отправляясь в лес на автомобиле, заранее проверьте его полную работоспособность, заправьте горючим. Важно иметь запаску в багажнике и насос, и хотя бы минимум инструментов.
Всем, кто планирует отправиться в лес, представитель Спасательного департамента Дарья Денисова напоминает:
▪ с собой должен быть заряженный телефон и питьевая вода;
▪ одежда, надетая на вас, должна быть яркой, заметной на фоне листвы;
▪ с собой лучше взять ведро заметного белого цвета;
▪ близкие должны знать, куда вы направляетесь.
Попав в беду, звоните 112 и найдите открытое место, чтобы вас было легче заметить.
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Не усугубляйте заблуждение
Потерять ориентацию, гуляя по лесу, несложно: за сбором грибов можно и не заметить, что углубились в чащу.
Осознав, что ориентиры потеряны, крайне важно соблюдать спокойствие, поскольку, паникуя, вы наверняка наделаете еще больше ошибок и запутаетесь еще сильнее.
Увидев в лесу местность, заросшую камышами, не подходите к ней. А почувствовав воду под ногами, сразу идите назад. Если вы окажетесь в трясине в одиночку, шансы на спасение будут равны практически нулю.
В грибном лесу в сезон велика вероятность, что поблизости окажутся другие любители „тихой охоты“. Позвать на помощь людей – этот способ спасатели признают наиболее эффективным.
Но и в случае, когда поблизости не оказалось других грибников, можно воспользоваться действенными способами отыскать правильную дорогу.
Хорошим ориентиром могут стать громкие звуки, например – шоссе или железной дороги. Они помогут вам немного сориентироваться на местности и выбраться из леса. Звуки работающего трактора слышны на расстоянии 3–4 км, звон колокольни 10–15 км, проезжающих машин или поезда 5–7 км, лай собак 2–3 км, громкий крик 1–1,5 км.
Если в поле зрения попала линия электропередач, можно выйти к человеческому жилью, следуя от столба к столбу.
Если идти вдоль берега реки, непременно наткнетесь на строения или людей.
Случается, что телефоны не работают в лесу, однако номер 112 остается доступным всегда. Если вы понимаете, что выбраться из чащи самостоятельно не получается, воспользуйтесь экстренной связью и следуйте полученным указаниям. Если будут задействованы дроны, полезно сделать себя более видимым с высоты. Для этого можно разместить на дереве яркий пакет, предмет одежды или ведро.
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