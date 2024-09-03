Что следует учитывать, чтобы поход в лес не превратился в кошмар?

„Азарт подстегнули две лисички – ведь если есть лисички, значит, лес грибной, надо просто искать получше! – рассказывает Денис. – Я шел и шел, но грибов больше не было, а возвращаться с пустыми руками тоже не хотелось, и гулял я, конечно, куда дольше, чем полчаса. В какой-то момент пришлось признать, что грибов в этом лесу нет, надо возвращаться. И тут я понял, что толком и не знаю, в какую сторону мне теперь надо идти“.

Увы, в привлекательном березнячке грибов не оказалось вовсе. Денис, проявив упорство, прошел молодой лесок насквозь и обнаружил уже взрослый смешанный лес, в котором, по его расчетам, грибы должны были найтись обязательно.

Ирина с мужем за грибами идти отказалась, поскольку не была соответствующим образом одета – короткое платье, босоножки. Она решила подождать мужа, гуляя на полянке, а Денис, прихватив из багажника бумажный пакет, устремился в березняк, рассчитывая вернуться максимум через полчаса.

„Увидел я те березки и подумал: „После таких-то дождей там наверняка полно подберезовиков!“ Я словно голову потерял, так захотелось грибов! Ни о чем думать не мог, смотрел на деревья и будто уже запах грибной жарехи чуял – с картошкой, с лучком, с укропчиком“, – вспоминает молодой мужчина.

Таким образом Денис и его жена Ирина оказались на лесной дороге, которая привела их к симпатичной полянке, за которой виднелся молодой березовый лесок.

„История произошла в субботу. Всю неделю шел дождь, а тут выглянуло солнышко, и мы с супругой решили поехать за город „покататься“ – просто ради смены обстановки, полюбоваться природой, сделать пару фоточек для друзей, – рассказывает молодой человек. – Ехали, в общем-то, не выбирая направления, предпочитая проселочные дороги подальше от шоссе, потому что супруга – она ходит на курсы вождения – хотела немного попрактиковаться где-нибудь в глухомани, где не встретишь ни детей, ни велосипедистов, ни полиции“.

Настоящий любитель тихой охоты всегда – в поиске новых грибных угодий, и зачастую оказывается в незнакомой для себя местности. Хорошо, если поход в лес соответствующим образом продуман и подготовлен. Но бывает и по-другому.

Первое, что пришло Денису в голову, это позвонить жене и попросить ее

погудеть клаксоном автомобиля, чтобы он мог получить ориентир. Но, поискав в карманах, он обнаружил, что телефона у него нет – он остался в салоне машины подключенным к зарядному устройству. А ключи от машины как раз-таки у него – закрывая багажник, он автоматически запер машину и сунул ключи в карман…

Стараясь не впадать в панику, мужчина стал вспоминать правила ориентирования в лесу, про которые еще в школе говорила учительница, но быстро понял, что определение сторон света по мху на коре и прочим муравейникам никак ему не поможет, поскольку он не имеет представления, какое направление ему нужно. Уловить шум шоссе тоже не получалось – день был ветренный, шорох листьев перекрывал все звуки.

„Успокаивало сознание, что супруга где-то недалеко, что она знает, куда я пошел, и в случае чего она поднимет тревогу, – говорит Денис. – Я решил залезть на дерево, чтобы поискать какой-нибудь ориентир“.

Идея была неплохой – теоретически. Но на практике выбранное Денисом покрытое мхом дерево оказалось влажным из-за прошедших дождей, нога соскользнула, и Денис едва не расшибся. Пока незадачливый грибник сидел на кочке, восстанавливая душевное равновесие, до него издалека донесся собачий лай. Мужчина пошел на звук, рассчитывая выйти к человеческому жилью или хотя бы к дороге. Он шел и шел. Но лай смолк и больше не повторился. А когда под ногами зачавкало, Денис понял, что заплутал окончательно.

„Я всегда относился к возможности заблудиться в эстонском лесу скептически – страна маленькая, иди себе прямо – и куда-нибудь да выйдешь, так я думал, – говорит Денис. – На деле оказалось, что мой „метод“ не работает – если идти куда попало, с большой долей вероятности попадешь в какое-нибудь болото“.

От долгой ходьбы незадачливому грибнику ужасно хотелось пить. Но воды у него с собой не было.

„Я сто раз обругал себя за то, что побежал в лес, как неразумный щенок. Будто кто позвал“, – сетует он.