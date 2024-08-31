„Я на 99% уверен, что сделка состоится“. Олег Гросс покупает спа-отель Aqva

„Мы еще не подписали договор, но я на 99% уверен, что эта сделка состоится“, – рассказал Гросс в интервью Lääne-Virumaa Uudised. „В Раквере столько ограничений, что я решил инвестировать в Вильянди“, – добавил он, ссылаясь на затягивание проекта по строительству высотного здания в Раквере из-за противодействия оппозиции в городском собрании.

У Aqva Hotels в Раквере есть водный центр с 120 номерами. В строящемся спа-отеле в Вильянди будет 150 номеров.

В настоящее время ведутся переговоры касательно цены Aqva Hotels, разница в ожиданиях покупателя и продавца составляет несколько миллионов евро. Гросс отказался раскрыть конкретную сумму сделки, отметив лишь, что владельцы хотят получить за спа-отель Aqva сумму, сопоставимую с затратами на строительство нового здания.