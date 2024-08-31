Ремонтные работы в Таллинне: вице-мэр советует автомобилистам пользоваться навигаторами

Дорожные работы в Таллинне, как и полагается большому городу, идут непрерывно. Обещания горуправы о сокращении замедляющих движение работ на практике привести в исполнение быстро не всегда удается. Так, например, большой ремонт продолжается на бульваре Каарли, где движению автомобилей оставлена всего одна полоса, передает „Актуальная камера“.

„Самую свежую информацию о всех работах можно получить на сайте Таллиннского транспорта. Какие улицы закрыты, какие открываются. Мы обновляем информацию“, – сказал вице-мэр Таллинна Кристьян Ярван.

Общественный транспорт пока заметно страдает от строек в Вана-Садама. Также продолжается реконструкция у терминала Виру и на Хобуямаа, что вынуждено меняет маршрут автобусов, у которых там была конечная остановка.

Другие же стройки уже подходят к концу. Так, например, переезд Тонди уже в сентябре откроется для пешеходов, а в октябре здесь будут ездить автомобили.

Вице-мэр Кристьян Ярван признает, что и автомобилистам за всеми изменения движения уследить сложно, а родителям школьников советует пользоваться навигаторами с актуальной информацией.

„Загрузка варьируется от одной части города к другой довольно сильно. Я рекомендую использовать навигационные приложения, например Google Maps или Waze. Они быстрее всего отслеживают самую актуальную картину на дорогах“, – рекомендует Кристьян Ярван.