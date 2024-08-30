В Мустамяэ 66-летний мужчина сбил 8-летнего ребенка, переходившего дорогу

Очевидец происшествия оказал ребенку первую помощь до приезда скорой помощи, и медики доставили его в больницу.

В результате первичного тестирования у мужчины были обнаружены остаточные признаки употребления алкоголя. Полиция начала расследование происшествия.

Криминалист Пыхьяской префектуру Кайли Кюттнер подчеркнула, что водителям следует быть особенно внимательными в начале учебного года. „Уже сейчасна улицах города людей стало больше, появится множество детей, которые пойдут в школу“.

По мнению Кюттнер, водителям следует закладывать больше времени на дорогу и быть осторожными, чтобы обеспечить безопасность для всех участников движения. „Мы также просим родителей напоминать детям перед школой, как ребенок может защитить себя от опасностей на дорогах“, - добавила криминалист.

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