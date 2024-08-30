„Между Кейла и Клоога мы потеряли танк“. Как российские войска уходили из Эстонии 30 лет назад

Кроме того, в те дни солдаты активно распродавали свое имущество. „Я уверен, что у многих до сих пор дома можно найти простыни или полотенца с печатью какой-нибудь войсковой части“, – отмечает Юхтеги.

Юхтеги уточняет, что с территории Эстонии нужно было убрать сотни единиц техники. „Танки, БТРы – все это надо было погрузить на рельсы и увезти, – рассказывает он. – Происходили аварии. Однажды даже потеряли танк, который ехал из Кейла в Клоога. К счастью, мы его позднее нашли“.

Один из участников обсуждения, генерал в отставке Рихо Юхтеги, который в те годы работал в военной разведке, вспоминает, что их задачей было тщательно контролировать вывод российских войск, чтобы „они взяли с собой все, что должны были взять“.

По его словам, уход российских войск не был конечным пунктом в обеспечении безопасности для Эстонии, но это давало возможность двигаться вперед в направлении безопасности и самостоятельности, полностью интегрироваться в западный мир, Европейский союз и НАТО.

Карис также отметил, что тогдашняя Россия, во много раз более свободная и демократичная, чем сегодня, не хотела терять свою сферу влияния в ближнем зарубежье. „Именно поэтому я не согласен с теми критиками, которые обвиняли президента Мери в том, что, мол, не было необходимости подписывать какие-либо договоры с Ельциным, оставлять военных пенсионеров в Эстонии было безответственно и что российские войска все равно бы ушли“, – продолжил Карис.

„31 августа наряду с 24 февраля, 16 ноября или 20 августа занимает достойное место в перечне важных дат, повлиявших на Эстонию. Ведь именно 31 августа 1994 года российские войска, войска чужой страны, покинули Эстонию как тень Второй мировой войны. Они должны были уйти, чтобы мы стали по-настоящему свободными, в том числе и в выборе будущей внешней политики и политики безопасности, – произнес вступительную речь глава эстонского государства Алар Карис. – Я преклоняю голову перед президентом Леннартом Мери, премьер-министром Мартом Лааром, многими нашими дипломатами, политиками и государственными служащими, чьи настойчивость, изобретательность, смелость, иногда вплоть до самоотверженности, привели к заключению соглашений Мери-Ельцина и выводу российских войск“.

Юри Луйк, занимавший пост министра иностранных дел в 1994 году (тогда политику не было и 30), отметил, что в то время определенное давление оказывали США – страна, с мнением которой Россия всегда считалась. „Тем не менее, нам давали понять, что договариваться нам придется самим. Нельзя было ожидать, что придет Билл Клинтон, подпишет документ и объявит, что с этого дня все будет происходить по определенным условиям. Дипломатия так просто не работает“, – подчеркнул Луйк.

Он также отмечал, что большого праздника эстонцы тогда не устраивали, однако небольшой концерт на площади Свободы все же провели.

„А я восприняла это событие с большим оптимизмом“, – добавила заместитель директора Международного центра оборонных инвестиций Кристи Райк. Она признается, что, возможно, ее тогдашний оптимизм объяснялся юным возрастом: в 1994 году она была еще студенткой.

Харри Тийдо, журналист и бывший дипломат, отметил, что в то время мнения действительно сильно разнились. „Огромным плюсом было отсутствие интернета и социальных сетей. Только представьте, какой хаос творился бы в Facebook или Twitter“, – с иронией замечает Тийдо. Он также упомянул о так называемых „ждунах“, которые не хотели вывода войск. „У них были свои страхи, – поясняет журналист. – Они не знали, что с ними будет дальше. Это люди с имперским мышлением, которые полагали, что с ними поступят так же, как поступили бы они сами в аналогичной ситуации: либо выслали, либо закопали в землю“.

Тийдо также вспоминает, что возникало немало спорных и противоречивых ситуаций. Например, некоторые российские военные пенсионеры, получая российскую пенсию, стремились также оформить и эстонскую.

В завершение журналист вспомнил еще один случай. По его словам, российские солдаты оставили после себя множество ненужных предметов, включая документы. „На радио нам принесли стопку бумаг формата А4, среди которых были справки военно-медицинской комиссии“, – рассказывает Тийдо. В этих документах содержались имя, фамилия и дата рождения. Одна из таких справок была выдана на имя Владимира и указывала на то, что он проходил обучение на высших курсах КГБ в Москве. „Мы связались с соответствующим учреждением. К тому времени Владимир уже был советником русской фракции в парламенте. В одной из передач у нас присутствовал председатель этой фракции, Сергей Иванов. Я спросил его, почему среди советников находится, предположительно, бывший сотрудник КГБ. Это был один из примеров того, как нам удавалось находить „интересных“ людей, оставшихся в стране“, – подытожил Тийдо.

„Изгнание навсегда – 30 лет с момента ухода российских войск“

Такое название мероприятия вытекает из слов президента Мери от 31 августа 1994 года о том, что отныне на эстонской земле больше не будет российских войск, и только от нашей мудрости, единодушия и трезвого взгляда в будущее зависит, чтобы так было всегда.

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