Новости Эстонии
30.08.2024, 18:48

На станции сбора отходов в Мууга выявлено нарушение безопасности. Маарду грозит два штрафа

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Пожарные машины спасательного департамента.
Пожарные машины спасательного департамента.
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

Спасательный департамент выявил нарушения безопасности на станции сбора отходов в Мууга и выдал предписание Маардуской городской управе. Маарду необходимо выполнить все предписания до указанного срока, иначе управе грозят два штрафа.

Спасательный департамент выявил нарушения на станции сбора отходов в Мууга и выдал предписание Маардуской городской управе.

22 июля 2024 года Спасательный департамент провел проверку на станции сбора отходов в Мууга. В ходе осмотра были обнаружены нарушения требований безопасности, связанные с пожарной сигнализацией и системой противопожарного оборудования. В результате департамент выдал предписание Маардуской городской управе с конкретными сроками устранения нарушений.

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