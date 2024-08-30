30.08.2024, 18:48
На станции сбора отходов в Мууга выявлено нарушение безопасности. Маарду грозит два штрафа(2)
ФОТО: | Delfi Meedia
Спасательный департамент выявил нарушения безопасности на станции сбора отходов в Мууга и выдал предписание Маардуской городской управе. Маарду необходимо выполнить все предписания до указанного срока, иначе управе грозят два штрафа.
Спасательный департамент выявил нарушения на станции сбора отходов в Мууга и выдал предписание Маардуской городской управе.
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