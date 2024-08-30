На станции сбора отходов в Мууга выявлено нарушение безопасности. Маарду грозит два штрафа

Спасательный департамент выявил нарушения на станции сбора отходов в Мууга и выдал предписание Маардуской городской управе.

22 июля 2024 года Спасательный департамент провел проверку на станции сбора отходов в Мууга. В ходе осмотра были обнаружены нарушения требований безопасности, связанные с пожарной сигнализацией и системой противопожарного оборудования. В результате департамент выдал предписание Маардуской городской управе с конкретными сроками устранения нарушений.