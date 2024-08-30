Кризис учителей математики: сможет ли Эстония заменить поколение педагогов, уходящих на пенсию?(6)
Каждый третий учитель математики в Эстонии, работающий в 7–12 классах, старше 60 лет, поэтому чтобы заменить выходящих на пенсию педагогов в ближайшее десятилетие понадобится порядка 600 учителей математики. И хотя две трети выпускников факультета преподавания математики остаются в профессии, количество новых учителей почти в два раза меньше, чем нужно, причем наибольшая потребность в смене учителей математики наблюдается в Ляэнемаа и Рапламаа, отмечается в кратком отчете Центра мониторинга развития „Потребность в новом поколении учителей математики и рабочие альтернативы“.
По словам эксперта Центра мониторинга развития Энели Киндсико, в период с 2005 по 2023 год в Эстонии были подготовлены более 600 учителей математики, 64% из которых в настоящее время работают по специальности. Однако этих темпов будет недостаточно, чтобы сменить выходящих на пенсию педагогов. „Темп прироста учителей математики почти в два раза ниже необходимого. К сожалению, мы должны также учитывать более высокий, чем в среднем, уровень ухода из профессии молодых учителей математики, на который влияют альтернативный выбор рабочего места и более высокие заработные платы, а также большая нагрузка на учителей“, – пояснила Киндсико.
В кратком отчете Центр мониторинга развития указывает на то, что в 2023/2024 учебном году в Эстонии работали 3289 учителей математики, и что наиболее острая потребность в новом поколении учителей наблюдается в 7–12 классах, где каждый третий учитель старше 60 лет. По уездам наибольшая потребность в смене учителей математики наблюдается в Ляэнемаа и Рапламаа, где соответственно 46% и 42% учителей математики старше 60 лет.
Анализ Центра мониторинга развития указывает на то, что проблемой является также уход молодых учителей математики из школ. Например, в 2021/2022 учебном году из профессии ушли 244 учителя математики, из которых 46% были моложе 40 лет.
Самые высокооплачиваемые альтернативные варианты работы для учителей математики находятся в Тарту и Таллинне. Например, учитель математики с профильным образованием зарабатывает в Тартумаа на 419 евро, или на 16% меньше, чем его однокурсник, не работающий учителем. В Харьюмаа разница составляет 374 евро, или 13%, а в остальной части Эстонии – 255 евро, или 10%.
Киндсико подчеркнула, что одного повышения заработной платы будет недостаточно для решения проблемы нехватки учителей математики, поскольку серьезной проблемой является большой объем работы педагогов. Эта проблема существует и в других странах, где для привлечения и удержания учителей в школах применяются различные программы.
„Например, в Англии и США более высокие заработные платы получают начинающие учителя математики и физики, а также педагоги, которые пришли работать в школы с более низким социально-экономическим положением и большим количеством детей с особыми образовательными потребностями. Преподавание математики в небольших группах и обмен квалифицированными и успешными учителями между школами также показали хорошие результаты. Однако самым быстрым решением для небольших школ может стать организация обучения в рамках микростепеней для учителей-предметников с неполной рабочей нагрузкой, в ходе которого учитель другого предмета приобретает компетенции учителя математики“, – перечислила Киндсико используемые в других странах методы.
Краткий отчет „Потребность в новом поколении учителей математики и рабочие альтернативы“ является частью исследовательского направления Центра мониторинга развития „Будущее нового поколения учителей“, цель которого – разработать сценарии спроса на учителей и формирования их нового поколения до 2040 года исходя из локальных и глобальных трендов.
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