Торговая сеть Lidl закончила в Эстонии прошлый год с огромным убытком

В прошлом году объем продаж предприятия Lidl Eesti OÜ составил 156 677 815 евро, но год тем не менее завершился с убытком в 21,9 млн евро. По сравнению с предшествующим годом оборот Lidl в Эстонии вырос на 12,8%.

Сеть Lidl открыла в прошлом году в Эстонии два новых магазина: один в Курессааре, второй — в столичном районе Мустамяэ.

Предприятие сообщило в отчете, что из-за производимых инвестиций и связанных с ними процессов убыток за 2023 экономический год составил 21 912 721 евро, компания намерена покрыть убыток за счет прибыли последующих лет.

Численность работников значительно сократилась

В этом году в планах предприятия - сосредоточится на своей основной деятельности, то есть розничной торговле, и продолжать расширяться.

Начиная с 2016 года, когда фирма Lidl Eesti начала свою деятельность, она инвестировала в долгосрочные активы 131,74 млн миллиона евро. В прошлом году общая сумма инвестиций составила 20,68 миллиона евро. Для финансирования инвестиций 2023 года компания Lidl взяла кредит в размере 41,4 млн евро.

В то же время за два года число сотрудников Lidl значительно сократилась. Если в 2022 году в компании работало 740 человек, то в прошлом году численность работников составила 548 человек. Компания обосновывает сокращение числа работников стандартизацией процессов и повышением эффективности.

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