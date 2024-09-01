Настало время пробок – как ездить эффективнее?

В местах, где имеется несколько полос, разумно использовать их все, чтобы движение было плавнее. Если одна из полос исчезает, следует использовать так называемый метод „молнии“, когда автомобили перестраиваются поочередно. Этот метод требует хорошей слаженности действий водителей, поэтому следует пропускать автомобили даже тогда, когда вы движетесь по „правильной“ полосе. То же самое касается и полос разгона – нет смысла слепо отстаивать свое право, игнорируя других участников движения.

Владельцы автомобилей с адаптивным круиз-контролем могут настроить конкретное расстояние, которое машина будет держать до идущего впереди транспортного средства, и использовать круиз-контроль для обеспечения плавности движения. Торможение двигателем помогает экономить топливо. Если вы остановились более чем на 20 секунд, двигатель стоит заглушить.

„Если соблюдать правильную дистанцию, тормозить всем не придется, что экономит время и топливо. Постоянное торможение и ускорение – одно из самых затратных действий с точки зрения расхода топлива, – пояснил Аадер. – Хороший совет – планировать свою поездку на 10–15 минут до или после часа пик и использовать для прокладки маршрута навигационные приложения. Это позволит двигаться с более равномерной скоростью, экономя топливо и время“.

Частое торможение на дороге – одна из главных причин возникновения пробок и увеличения времени в пути. Если дистанция между машинами слишком мала, то при торможении первой машины каждая следующая вынуждена тормозить резче, из-за чего движение становится неравномерным и „дерганым“.

Помимо начала учебного года, в городах сейчас активный период дорожных работ, что еще больше затрудняет движение и увеличивает время в пути. В определенное время суток пробки просто неизбежны, и эффективнее всего водители могут их избежать, перенося поездки на другое время и, по возможности, преодолевая разумные расстояния пешком или на общественном транспорте. Однако, если это невозможно, Керт Аадер из Circle K рекомендует придерживаться следующих правил.

Поддерживайте автомобиль в технически исправном состоянии

Экономить топливо и беречь природу помогает хорошее техническое состояние автомобиля. Для этого следите за тем, чтобы в автомобиле регулярно производилась замена масла и одновременно менялись топливный и воздушный фильтры. Не реже раза в месяц стоит проверять давление в шинах, так как, например, давление в шинах, отличающееся от рекомендованного на 0,5 бар, увеличивает расход топлива до 4% и снижает срок службы шины до 20%.

„Кроме того, важно использовать качественное моторное топливо. Обязательно покупайте топливо у известных и надежных поставщиков, – порекомендовал Аадер. – Например, топливо Circle K miles помогает снизить расход топлива до 3%, а также улучшить надежность работы двигателя и сократить количество выхлопных газов“.

Двигайтесь на низких оборотах двигателя

При движении обороты двигателя должны находиться в пределах от 1000 до 2000. Чем быстрее автомобиль переходит на более высокую передачу, тем меньше топлива он потребляет. Поэтому при ограничении скорости в городе на уровне 50 км/ч вполне можно ездить и на пятой передаче.

„Это эффективно, и, хотя с пятой передачи не получится быстро разогнаться, в городских условиях в этом нет необходимости, а движение таким образом позволяет водителю экономить топливо“, - отметил Аадер.

В автомобилях с автоматической коробкой передач часто можно перевести переключение передач в ручной режим, и менять передачи с помощью, например, подрулевых переключателей.

Учитывайте других участников движения

По словам Аадера, не следует забывать и о психическом благополучии. Резкие маневры, частое ускорение и торможение не помогают существенно выиграть время, но пагубно влияют на расход топлива, окружающую среду и психическое состояние водителя. Ежедневный стресс и раздражение в пробках со временем серьезно сказываются на психическом благополучии человека, и он начинает чувствовать себя раздраженным без видимой причины.

Находясь за рулем, морально подготовьтесь к тому, что в определенные часы пробки неизбежны. Если чувствуете, что начинаете нервничать, несколько раз глубоко вдохните и выдохните, и чтобы успокоиться послушайте, например, классическую музыку.

„Психологи рекомендуют в такой ситуации сосредоточиться на текущем моменте, вместо того чтобы беспокоиться о возможном опоздании или предстоящих делах. Это помогает снизить тревожность и нетерпение“, - добавил Аадер.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.