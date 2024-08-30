Департамент здоровья начал расследование в связи с возникновением очередей машин скорой помощи у PERH

„В ходе расследования будет выяснено, какие действия были предприняты, чтобы время ожидания пациентов оставалось в разрешенных пределах. Наша общая цель — предложить медицинское обслуживание, исходя из интересов пациента и наилучшим образом“, - сказала начальник отдела услуг здравоохранения Департамента здоровья Кюлли Фридеманн.

Постановление „Порядок сотрудничества в области скорой помощи между Скорой помощью, больницами, спасательными и полицейскими учреждениями, Силами обороны и Департаментом здоровья“ содержит конкретные временные нормы ожидания при транспортировке и приеме нуждающихся в больницу. Например, в случае экстренного и угрожающего жизни состояния больница обязана незамедлительно принять нуждающегося, и время ожидания не должно превышать 15 минут. Время ожидания при неэкстренном состоянии составляет 30 минут.

„Целью этих нормативов ожидания является обеспечение того, чтобы нуждающиеся получали необходимую медицинскую помощь в больнице как можно быстрее в соответствии с серьезностью их состояния. Государственная процедура надзора должна выяснить, как обеспечивается выполнение временных нрорм, закрепленных в постановлении, и какие меры были предприняты для выполнения этого требования“, — сказала Фридеманн.

Департамент здоровья уже ранее указывал, что перегрузку можно снизить, если будет налажена лучшая координация между больницами и Скорой помощью, ресурсы будут распределены гибко, а при необходимости пациенты будут направляться в другие больницы для уменьшения нагрузки.

„В долгосрочной перспективе планируется улучшить общую готовность системы здравоохранения к предотвращению и разрешению подобных ситуаций. Департаменту здоровья не известно о конкретных случаях, когда задержка непосредственно привела к ухудшению состояния пациента, однако любая задержка в оказании экстренной помощи потенциально опасна, поэтому важно, чтобы все стороны сотрудничали для обеспечения пациентам быстрого и надлежащего лечения“, — сказала Фридеманн.

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