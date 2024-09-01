ВИДЕО | Сколько еще аварий должно случиться на опасном перекрестке, чтобы Департамент транспорта начал действовать?

Днем 14 августа житель деревни Сууре-Ляхтру Эдгар Веэрсалу сел за руль автомобиля. Подъезжая со стороны Паливере по главной дороге на своем Volvo к перекрестку, он заметил автомобиль Škoda синего цвета, выезжавший со второстепенной дороги, но слишком поздно понял, что водитель Škoda не собирается тормозить.

„Когда я подъехал к перекрестку, было уже слишком поздно думать о том, тормозить или въехать ему в бок“, - сказал Веэрсалу. Он выбрал третий вариант - нажал на газ и сделал небольшую дугу, надеясь избежать столкновения. Расчет оказался совершенно верным, и Škoda врезалась в заднюю дверь, а не в водительскую. Автомобиль Веэрсалу, сделав пируэт на перекрестке, остановился на обочине дороги в высокой траве.