ЧП и криминал
01.09.2024, 17:45

ВИДЕО | Сколько еще аварий должно случиться на опасном перекрестке, чтобы Департамент транспорта начал действовать?

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В Ляэнемаа в деревне Сууре-Ляхтру, там, где пересекаются две дороги, как утверждают местные жители, практически ежедневно возникают опасные ситуации. Департамент транспорта не считал нужным принять дополнительные меры по обеспечению безопасности, но после проведенного изданием Maaleht эксперимента, изменил свое мнение.

Днем 14 августа житель деревни Сууре-Ляхтру Эдгар Веэрсалу сел за руль автомобиля. Подъезжая со стороны Паливере по главной дороге на своем Volvo к перекрестку, он заметил автомобиль Škoda синего цвета, выезжавший со второстепенной дороги, но слишком поздно понял, что водитель Škoda не собирается тормозить.

„Когда я подъехал к перекрестку, было уже слишком поздно думать о том, тормозить или въехать ему в бок“, - сказал Веэрсалу. Он выбрал третий вариант - нажал на газ и сделал небольшую дугу, надеясь избежать столкновения. Расчет оказался совершенно верным, и Škoda врезалась в заднюю дверь, а не в водительскую. Автомобиль Веэрсалу, сделав пируэт на перекрестке, остановился на обочине дороги в высокой траве.

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