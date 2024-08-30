Новости Эстонии
30.08.2024, 15:35

В сентябре бесплатные юридические консультации пройдут в Ласнамяэ и Кристийне

 
Иллюстративный снимок
Иллюстративный снимок
ФОТО: Kagai19927 | Shutterstock

Таллинн предлагает жителям города бесплатные юридические консультации, которые проходят по графику во всех районах города. После летнего перерыва следующие консультационные дни пройдут 5 сентября с 13 до 18 часов в управе района Ласнамяэ и 19 сентября с 13 до 18 часов – в управе Кристийне.

В дни консультаций можно получить бесплатную юридическую помощь по вопросам, связанным с семейным правом, наследственным правом, долговым правом, договорным правом, трудовым правом, налоговым правом, защитой прав потребителей, исполнительным производством и квартирными товариществами, а также по вопросам общения с органами местного самоуправления или государственными учреждениями.

Юридические консультации проводят специалисты Эстонского союза юристов: нотариусы, юристы, адвокаты, судебные исполнители. Консультации проходят на эстонском, русском и английском языках. Предварительная регистрация не требуется.

На консультацию можно прийти в подходящий день вне зависимости от района проживания.

Во второй половине 2024 года юридические консультации пройдут:

5 сентября с 13 до 18 часов – в управе района Ласнамяэ (Палласти, 54).

19 сентября с 13 до 18 часов – в управе района Кристийне (Металли, 5).

3 октября с 14 до 18 часов – в управе района Пирита (Клоостри теэ, 6).

31 октября с 9 до 14 часов – в управе района Нымме (Валдеку, 13).

14 ноября с 13 до 18 часов – в Кесклиннаском социальном центре (Лийвалайа, 32).

21 ноября с 9 до 14 часов – в управе района Мустамяэ (Вильде теэ, 118).

28 ноября с 9 до 14 часов – в Ыйсмяэском центре досуга (Эхитаяте теэ, 109A/2).

Дополнительная информация доступна по ССЫЛКЕ.

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