1 сентября министр образования обратилась к родителям школьников: не все получится сразу, нужно время

„В первую очередь хочу обратиться к родителям, для них это крайне эмоциональная ситуация, многие не знают, чего ожидать. Во-первых, нужно терпение. Во-вторых, нужно поддерживать учителей. Не критиковать, не относиться негативно. В-третьих, особенно нужно поддержать своего ребенка. Сразу все получаться не будет. Не все сразу и на родном языке говорят, ошибаются, неправильно произносят слова. Главное - сказать, что все получится, просто нужно время.

Учителя. Я понимаю, с первых моментов будет много эмоций. Все меняется, у кого-то мало опыта. Ситуация может быть стрессовой. Через год будут другие эмоции, вы будете на год опытнее. Не все получится сразу.

Директора. Поддерживайте учителей. Они нуждаются в вашей помощи. У них будет много вопросов, будет много стресса, многие устанут. Нужно хвалить, поддерживать, помогать. Процесс учебы для учителя так же важен, как и для ребенка.

Журналисты. Дайте школам вздохнуть, не нужно сразу спрашивать результаты. Нужно выстроить учебный процесс без того, чтобы все время кто-то спрашивал, когда дети заговорят. Дети в первый год могут вообще не говорить на эстонском языке. В июне в следующем году может оказаться, что многие вообще не говорят на эстонском, зато через год будут говорить идеально. Дайте всем время“, - сказала Кристина Каллас в интервью RusDelfi.

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