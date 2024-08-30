ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | В конце недели вновь похолодает, на подходе дожди и грозы

В пятницу погоду в Эстонии определяет малоактивный циклон, расположенный над Балтийским морем, который постепенно движется на восток. Погода малооблачная или переменная облачность, преимущественно без осадков. Вечером на островах облачность усилится, повысится вероятность дождей и гроз. Ветер в основном юго-восточный, южный 3-9, порывами до 12 м/с. Воздух прогреется до 23-29 градусов.

В субботу вместе с областью низкого давления в Эстонию придут дожди и грозы, а вслед за ними — более прохладные воздушные массы (вероятность дождя составит 75%, но в течение дня вероятность осадков на островах и в западных регионах страны уменьшится ниже 50%). Ветер постепенно сменит направление с южного на западное и усилится порывами до 12, на побережье — до 15 м/с. В ночь на субботу термометр покажет 4..19°C, днем 17..21, в Восточной Эстонии — до 25°C, но и в восточных регионах после обеда станет прохладнее.

В воскресенье (1.09) на юге усилится антициклон, на его границе с расположенной над Скандинавией и Финляндией областью низкого давления ожидается переменная облачность, кое-где пройдут дожди (вероятность осадков в Западной и Северо-западной Эстонии выше 50%, а в Восточной и Южной Эстонии — около 25%). Сила ветра западных направлений порывами составит во внутренних районах страны 12, на побережье - 15 м/с. Температура воздуха в ночь на воскресенье 8..13, на побережье до 17°C, днем - 16..20°C.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.