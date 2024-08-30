ВИДЕО | В Мустамяэ будут тестировать инновационное транспортное средство

Руководитель интернет-магазина Rimi Хелен Ледней объясняет: „Для Rimi важно предоставлять клиентам лучший сервис и тестировать различные инновационные решения. Часто это происходит в сотрудничестве со стартапами“. После тестового периода некоторые новаторские решения становятся частью повседневной работы Rimi, а другие так и остаются пилотными проектами.

„Мы верим в эксперименты. Предлагать новые вещи клиентам – это всегда увлекательно. Мы получаем отзывы от людей и, конечно, сами анализируем, насколько новое решение помогает работать более экологично и продуктивно. В большинстве случаев мы довольно быстро понимаем, является ли это решение эффективным или скорее просто приятным дополнением“, – добавила она.

Среди других инноваций, которые появились в этом году, можно вспомнить автоматический магазин Rimi в Ноблесснере и смарт-сумки, которые помогают увеличивать биоразнообразие в лесах. „Теперь мы тестируем транспортное средство для последнего километра доставки товаров, которое позволяет снизить воздействие на окружающую среду в густонаселенных городских районах. Для Rimi это решение предоставляет возможность еще быстрее доставлять продукты клиентам, избегая пробок на дорогах“, – пояснила Ледней.

Генеральный директор Bruntor Раймондс Юргелис считает, что такие транспортные средства могут значительно оптимизировать доставку товаров на „последней миле“, то есть на финальном отрезке цепочки поставок, когда товар отправляется со склада прямо на дом клиенту. По его словам, эти решения делают процесс доставки на „последней миле“ не только более экологически чистым, но и добавляют гибкости постоянно растущему рынку труда, делая его более инклюзивным и разнообразным как в гендерном плане, так и в плане возраста работников. В Латвии услугами Bruntor пользуются Латвийская почта и город Рига.