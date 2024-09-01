Как искусственный интеллект может нарушить авторские права? Эксперт объясняет риски для программистов

Адвокат адвокатского бюро Hedman Тоомас Сеппель, пояснил, что разработчики программного обеспечения, как правило, защищают свои продукты авторским правом. „Для написания кода человек использует творчество и свою интеллектуальную свободу, поэтому, как и литературное произведение, код программы является произведением, защищенным авторскими правами. Это дает создателю исключительные права и позволяет автору компьютерной программы предотвратить ее незаконное использование, копирование или распространение кода“, — пояснил Сеппель.

ИИ генерирует код на основе имеющихся данных и существующих кодовых баз, поэтому его деятельность не является творческой и созданные им фрагменты кода не имеют автора.

„Пользователь делает запрос к искусственному интеллекту с помощью OpenAI GPT или GitHub Copilot и получает в ответ фрагмент кода. Следует учитывать, что результат не защищен авторским правом в большинстве стран, поскольку ни пользователь, ни искусственный интеллект не имеют творческого контроля над сгенерированным кодом“, — привел пример Сеппель.

Использование искусственного интеллекта не исключает возможности нарушения авторских прав.

Однако, пользователи искусственного интеллекта должны учитывать, что использование полученных фрагментов кода не исключает возможности нарушения авторских прав.

„Модели искусственного интеллекта обучаются на огромных наборах данных, которые включают материалы, защищенные авторским правом. Таким образом, существует риск того, что сгенерированный ИИ код может напоминать код защищенный авторским правом. Таким образом, существует риск, что автор подаст иск о нарушении авторских прав против пользователя созданного с помощью искусственного интеллекта кода“, — отметил Тоомас Сеппель, адвокат и партнёр адвокатского бюро Hedman.