Как искусственный интеллект может нарушить авторские права? Эксперт объясняет риски для программистов
Использование искусственного интеллекта повышает эффективность ИТ-компаний и ускоряет работу разработчиков программного обеспечения, но также возникает вопрос — кого считать автором кода, созданного с помощью искусственного интеллекта, а также автором программного обеспечения?
Адвокат адвокатского бюро Hedman Тоомас Сеппель, пояснил, что разработчики программного обеспечения, как правило, защищают свои продукты авторским правом. „Для написания кода человек использует творчество и свою интеллектуальную свободу, поэтому, как и литературное произведение, код программы является произведением, защищенным авторскими правами. Это дает создателю исключительные права и позволяет автору компьютерной программы предотвратить ее незаконное использование, копирование или распространение кода“, — пояснил Сеппель.
ИИ генерирует код на основе имеющихся данных и существующих кодовых баз, поэтому его деятельность не является творческой и созданные им фрагменты кода не имеют автора.
„Пользователь делает запрос к искусственному интеллекту с помощью OpenAI GPT или GitHub Copilot и получает в ответ фрагмент кода. Следует учитывать, что результат не защищен авторским правом в большинстве стран, поскольку ни пользователь, ни искусственный интеллект не имеют творческого контроля над сгенерированным кодом“, — привел пример Сеппель.
Использование искусственного интеллекта не исключает возможности нарушения авторских прав.
Однако, пользователи искусственного интеллекта должны учитывать, что использование полученных фрагментов кода не исключает возможности нарушения авторских прав.
„Модели искусственного интеллекта обучаются на огромных наборах данных, которые включают материалы, защищенные авторским правом. Таким образом, существует риск того, что сгенерированный ИИ код может напоминать код защищенный авторским правом. Таким образом, существует риск, что автор подаст иск о нарушении авторских прав против пользователя созданного с помощью искусственного интеллекта кода“, — отметил Тоомас Сеппель, адвокат и партнёр адвокатского бюро Hedman.
В некоторых случаях авторы исходного кода добавляют к своему коду лицензию GPLv3 или аналогичную с ней, которую необходимо добавлять в созданную программу, если пользователь использует данный код. „Хотя код взят из общедоступного источника и может быть скопирован, к создаваемому продукту необходимо добавить лицензию“, — подчеркнул Сеппель.
Как снизить риск нарушения авторских прав?
Чтобы избежать нарушения авторских прав Сеппель посоветовал быть осторожным при использованиии сгенерированных ИИ кодов.
„К сожалению, поставщики услуг ИИ не внедрили надежные механизмы для обнаружения и исключения использования контента, защищенного авторским правом. Один из подходов — вручную проверять сгенерированный ИИ код в общедоступных репозиториях, выявляя любые совпадения“, — предложил Сеппель.
Несмотря на вышесказанное, искусственный интеллект все чаще становится неотъемлемой частью работы ИТ-компаний. И хотя код, созданный искусственным интеллектом, сегодня не защищен авторскими правами, разработчики программного обеспечения должны внимательно и активно учитывать правовые нормы, чтобы избежать нарушений. Также стоит иметь в виду, что если код, сгенерированный с помощью искусственного интеллекта, добавляется в более широкую кодовую базу, где разработчик также использует свою творческую свободу, то исходный код программы в целом по-прежнему защищен авторскими правами.
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