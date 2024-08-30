ГРАФИКИ | Во втором квартале экономический спад составил 1%

По словам руководителя группы национальных счетов Департамента статистики Роберта Мюйрсеппа, в отличие от предыдущих кварталов, во втором квартале в экономике Эстонии наблюдаются некоторые признаки улучшения. „Из наиболее весомых отраслей существенное отрицательное влияние на экономику в этот период оказали лишь торговля и строительство. Вклад обрабатывающей промышленности во втором квартале этого года по сравнению с тем же периодом прошлого года не изменился,“ — добавил Мюйрсепп. По его словам, положительно на экономику в основном повлияли операции с недвижимым имуществом.

составило 1,7%. Добавленную стоимость получают путем вычитания из оборота предприятий (из произведенной продукции в контексте национальных счетов) производственных расходов. Замедление прежде всего было вызвано некоторым улучшением положения предприятий нефинансового сектора — добавленная стоимость в секторе снизилась на 2,2%. Добавленная стоимость финансового сектора при этом снизилась на 3,4%.

Как и в предыдущие два квартала, положительное влияние на экономику оказал рост налоговых поступлений. Увеличилось поступление налога с оборота и некоторых акцизов.

Сокращение частного потребления осталось на уровне первого квартала и составило 1,3%. Больше всего сократились расходы домохозяйств на одежду и обувь. Кроме того, значительно снизились расходы на транспорт, а также прочие товары и услуги. В небольшой степени выросли расходы на финансовые и страховые услуги, питание, размещение и жилье.

Конечное потребление правительственного сектора увеличилось на 1,1%. По сравнению с прошлым годом рост зарплат в секторе замедлился. Однако рост зарплат в здравоохранении и образовании является основным фактором роста добавленной стоимости в правительственном секторе.