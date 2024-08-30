ГРАФИКИ | Во втором квартале экономический спад составил 1%
По данным Департамента статистики, во втором квартале 2024 года валовой внутренний продукт (ВВП) снизился в сравнении с тем же периодом прошлого года на 1%. Во втором квартале ВВП в текущих ценах составил 9,8 миллиарда евро.
По словам руководителя группы национальных счетов Департамента статистики Роберта Мюйрсеппа, в отличие от предыдущих кварталов, во втором квартале в экономике Эстонии наблюдаются некоторые признаки улучшения. „Из наиболее весомых отраслей существенное отрицательное влияние на экономику в этот период оказали лишь торговля и строительство. Вклад обрабатывающей промышленности во втором квартале этого года по сравнению с тем же периодом прошлого года не изменился,“ — добавил Мюйрсепп. По его словам, положительно на экономику в основном повлияли операции с недвижимым имуществом.
составило 1,7%. Добавленную стоимость получают путем вычитания из оборота предприятий (из произведенной продукции в контексте национальных счетов) производственных расходов. Замедление прежде всего было вызвано некоторым улучшением положения предприятий нефинансового сектора — добавленная стоимость в секторе снизилась на 2,2%. Добавленная стоимость финансового сектора при этом снизилась на 3,4%.
Как и в предыдущие два квартала, положительное влияние на экономику оказал рост налоговых поступлений. Увеличилось поступление налога с оборота и некоторых акцизов.
Сокращение частного потребления осталось на уровне первого квартала и составило 1,3%. Больше всего сократились расходы домохозяйств на одежду и обувь. Кроме того, значительно снизились расходы на транспорт, а также прочие товары и услуги. В небольшой степени выросли расходы на финансовые и страховые услуги, питание, размещение и жилье.
Конечное потребление правительственного сектора увеличилось на 1,1%. По сравнению с прошлым годом рост зарплат в секторе замедлился. Однако рост зарплат в здравоохранении и образовании является основным фактором роста добавленной стоимости в правительственном секторе.
Во втором квартале инвестиции выросли на 7,9%. Существенное положительное влияние оказали инвестиции нефинансовых предприятий в другие здания и сооружения (64,9%). Наибольшее отрицательное влияние снова оказали инвестиции домохозяйств в жилые помещения: их объем сократился на 19,2%.
Ситуация во внешней торговле во втором квартале улучшилась. Падение экспорта и импорта сократилось лишь на 1,6% и 0,3% соответственно. Рассматриваемый отдельно товарообмен сократился в обоих направлениях еще на несколько процентов. В экспорте услуг наблюдался незначительный рост, импорт услуг, как и в первом квартале, вырос. Чистый экспорт остается положительным третий квартал подряд.
Согласно скорректированным по сезонам и на количество рабочих дней данным, ВВП остался на том же уровне, что и в первом квартале этого года. По сравнению со вторым кварталом прошлого года ВВП снизился на 1,3%.
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