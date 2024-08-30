Последствия российской кражи: число незаконных пересечений границы удвоилось

В мае этого года российские пограничники украли буи, установленные на реке Нарва для обозначения судоходного пути, поскольку Россия не была согласна с их расположением. В июле Эстония предложила России совместно измерить фарватер, чтобы разрешить ситуацию, но поскольку Россия потребовала сначала ратификации пограничного договора, то соглашение достигнуто не было. Сейчас река по-прежнему частично остается без буев.