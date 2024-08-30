Новости Эстонии
30.08.2024, 15:55

Последствия российской кражи: число незаконных пересечений границы удвоилось

 
Буи на реке Нарва. На заднем плане - катер погранохраны России
Буи на реке Нарва. На заднем плане - катер погранохраны России
ФОТО: Aivar Pau | Delfi Meedia

В мае этого года российские пограничники украли буи, установленные на реке Нарва для обозначения судоходного пути, поскольку Россия не была согласна с их расположением. В июле Эстония предложила России совместно измерить фарватер, чтобы разрешить ситуацию, но поскольку Россия потребовала сначала ратификации пограничного договора, то соглашение достигнуто не было. Сейчас река по-прежнему частично остается без буев.

По словам сотрудника Нарвского кордона Департамента полиции и погранохраны (PPA) Кятлин Лийва, с 1 апреля текущего года по 28 августа на реке Нарва зарегистрировано 118 случаев незаконного пересечения временной контрольной линии маломерными судами или водными мотоциклами. По сравнению с прошлым годом это число удвоилось, сказала Лийва.

„Все незаконные пересечения временной контрольной линии зафиксированы в зоне, где нет легких буев, и почти половина пересечений границы по неосведомленности совершены российскими плавсредствами. Менее половины зарегистрированных незаконных пересечений контрольной линии были в спорных местах“, - сообщила Лийва порталу Delfi..

Ознакомься с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии