Последствия российской кражи: число незаконных пересечений границы удвоилось
В мае этого года российские пограничники украли буи, установленные на реке Нарва для обозначения судоходного пути, поскольку Россия не была согласна с их расположением. В июле Эстония предложила России совместно измерить фарватер, чтобы разрешить ситуацию, но поскольку Россия потребовала сначала ратификации пограничного договора, то соглашение достигнуто не было. Сейчас река по-прежнему частично остается без буев.
По словам сотрудника Нарвского кордона Департамента полиции и погранохраны (PPA) Кятлин Лийва, с 1 апреля текущего года по 28 августа на реке Нарва зарегистрировано 118 случаев незаконного пересечения временной контрольной линии маломерными судами или водными мотоциклами. По сравнению с прошлым годом это число удвоилось, сказала Лийва.