В Таллинне партнеры по коалиции настроены скептически, но надеются, что Юрченко сможет сделать Ласнамяэ более проэстонским районом

„Кандидату на пост старейшины Ласнамяэ могу посоветовать одно: взять назад свои слова (о переходе на эстонский язык обучения - ред.). Не знаю, зачем нужно было говорить такие вещи. Таллиннская команда должна придерживаться единого мнения, что этот переход возможен и мы этого добьемся“, - сказал Яшин.

Как сказал Delfi Алексей Яшин, школы к новому учебному году готовы, директора школ приложили усилия к тому, чтобы заменить или подготовить многих учителей в соответствии с требованиями.

Право предложить кандидата на пост старейшины Ласнамяэ имеет Социал-демократическая партия, и, по мнению Яшина, ответственность за Юрченко полностью лежит на социал-демократах. „Они несут ответственность за то, чтобы этот человек искренне поддерживал переход на эстонский язык обучения, сотрудничал, помогая решать вопросы, касающиеся образования“, - сказал он.

„Речь идет о реформе века, и партия Eesti 200 отвечает за ее реализацию как по всей стране, так и в Таллинне. В Ласнамяэ нам нужен надежный партнер, руководитель, заслуживающий доверия, которого принимает народ и который верит, что переход на эстонский язык обучения осуществим и что мы это сделаем. Как вице-мэр по вопросам образования я считаю, что Ласнамяэ нужен именно такой старейшина“, - сказал Яшин.

Когда Юрченко присоединилась к социал-демократам и ее кандидатура была предложена на пост старейшины Ласнамяэ, Яшин, по его словам, задался вопросом, может ли она стать тем человеком, с которым получится сотрудничать. „Мы внимательно следим за тем, что сейчас происходит, посмотрим, как она проявит себя в ближайшие дни“, - сказал он.

Однако теперь уже бывшая центристка Юрченко уверяет, что всегда поддерживала планы по переходу на эстонский язык обучения и выступала только против некоторых реформ. „К сожалению, в последнее время многие политики развернулись на 180 градусов“, - сказал Яшин.

Курирующий вопросы образования столичный вице-мэр Алексей Яшин ( Eesti 200 ) узнал о вступлении Юлианны Юрченко в Социал-демократическую партию из СМИ, и у него сразу же возникли вопросы и опасения по поводу самой Юрченко, руководства Ласнамяэ и перехода на эстонский язык обучения. „Еще полтора месяца назад она считала переход на эстонский язык обучения катастрофой и призывала остановить его“, - отметил он.

По его словам, Юрченко следует озаботиться тем, чтобы объяснять жителям Ласнамяэ, как важно перейти на эстонский язык обучения, что это необходимый и продуманный шаг.

Если это будет отличный партнер, который поможет осуществить переход на эстонский язык обучения в Таллинне, мы будем сотрудничать с этим человеком. Алексей Яшин

Партия Eesti 200 будет внимательно следить за деятельностью Юрченко. Как сказал вице-мэр по вопросам образования, для того чтобы обеспечить плавный переход на эстонский язык обучения, старейшина района должен поддерживать хорошие партнерские отношения с мэрией. „Если это будет отличный партнер, который поможет осуществить переход на эстонский язык обучения в Таллинне, мы будем сотрудничать с этим человеком“, - сказал он.

Как отметил Яшин, старейшина района не просто сотрудничает с мэрией, все значимые и важные решения принимаются городской управой. „Старейшины районов, занимаясь решением вопросов на местном уровне, поддерживают коммуникацию с мэрией“, - сказал Яшин.

„Возможно, мы имеем дело с таким профессиональным политиком, который сумеет изменить ситуацию, продемонстрировать профессиональные навыки, сможет сделать так, чтобы Ласнамяэ стал более проэстонским районом“, - выразил надежду вице-мэр.

Юлле Раясалу: в Ласнамяэ все может пойти по-старому

Юлле Раясалу (Партия реформ), возглавляющая комиссию горсобрания по образованию и культуре, вчера сказала, что если Юрченко станет старейшиной Ласнамяэ, то в вопросе перехода на эстонский язык обучения все пойдет по-старому. „Переход на эстонский язык обучения не будет успешным“,- сказала она.

„Всего месяц назад Юлианна Юрченко, еще будучи членом Центристской партии, писала о том, что учителя не виноваты, что до сих пор никто не требовал от них знания языка и что нужно остановить или отменить переход на эстонский язык обучения“, - напомнила Раясалу в своем мнении, опубликованном в издании Eesti Päevaleht. Раясалу выразила сомнение в том, что мировоззрение Юрченко полностью изменилось после того, как она сменила партию.

Хочу напомнить, о чем сказала Юрченко: учителя не виноваты, виновато государство. Юлле Раясалу