В Таллинне партнеры по коалиции настроены скептически, но надеются, что Юрченко сможет сделать Ласнамяэ более проэстонским районом
Коалиция в Таллинне довольно скептически относится к вступившей недавно в ряды социал-демократов и претендующей на пост старейшины Ласнамяэ Юлианне Юрченко из-за ее прошлых высказываний, но ей предоставят шанс проявить себя в надежде, что она сумеет сделать Ласнамяэ более проэстонским.
Курирующий вопросы образования столичный вице-мэр Алексей Яшин (Eesti 200) узнал о вступлении Юлианны Юрченко в Социал-демократическую партию из СМИ, и у него сразу же возникли вопросы и опасения по поводу самой Юрченко, руководства Ласнамяэ и перехода на эстонский язык обучения. „Еще полтора месяца назад она считала переход на эстонский язык обучения катастрофой и призывала остановить его“, - отметил он.
Однако теперь уже бывшая центристка Юрченко уверяет, что всегда поддерживала планы по переходу на эстонский язык обучения и выступала только против некоторых реформ. „К сожалению, в последнее время многие политики развернулись на 180 градусов“, - сказал Яшин.
Когда Юрченко присоединилась к социал-демократам и ее кандидатура была предложена на пост старейшины Ласнамяэ, Яшин, по его словам, задался вопросом, может ли она стать тем человеком, с которым получится сотрудничать. „Мы внимательно следим за тем, что сейчас происходит, посмотрим, как она проявит себя в ближайшие дни“, - сказал он.
Яшин Юрченко: возьмите свои слова назад
„Речь идет о реформе века, и партия Eesti 200 отвечает за ее реализацию как по всей стране, так и в Таллинне. В Ласнамяэ нам нужен надежный партнер, руководитель, заслуживающий доверия, которого принимает народ и который верит, что переход на эстонский язык обучения осуществим и что мы это сделаем. Как вице-мэр по вопросам образования я считаю, что Ласнамяэ нужен именно такой старейшина“, - сказал Яшин.
Право предложить кандидата на пост старейшины Ласнамяэ имеет Социал-демократическая партия, и, по мнению Яшина, ответственность за Юрченко полностью лежит на социал-демократах. „Они несут ответственность за то, чтобы этот человек искренне поддерживал переход на эстонский язык обучения, сотрудничал, помогая решать вопросы, касающиеся образования“, - сказал он.
Как сказал Delfi Алексей Яшин, школы к новому учебному году готовы, директора школ приложили усилия к тому, чтобы заменить или подготовить многих учителей в соответствии с требованиями.
„Кандидату на пост старейшины Ласнамяэ могу посоветовать одно: взять назад свои слова (о переходе на эстонский язык обучения - ред.). Не знаю, зачем нужно было говорить такие вещи. Таллиннская команда должна придерживаться единого мнения, что этот переход возможен и мы этого добьемся“, - сказал Яшин.
По его словам, Юрченко следует озаботиться тем, чтобы объяснять жителям Ласнамяэ, как важно перейти на эстонский язык обучения, что это необходимый и продуманный шаг.
Если это будет отличный партнер, который поможет осуществить переход на эстонский язык обучения в Таллинне, мы будем сотрудничать с этим человеком.
Партия Eesti 200 будет внимательно следить за деятельностью Юрченко. Как сказал вице-мэр по вопросам образования, для того чтобы обеспечить плавный переход на эстонский язык обучения, старейшина района должен поддерживать хорошие партнерские отношения с мэрией. „Если это будет отличный партнер, который поможет осуществить переход на эстонский язык обучения в Таллинне, мы будем сотрудничать с этим человеком“, - сказал он.
Как отметил Яшин, старейшина района не просто сотрудничает с мэрией, все значимые и важные решения принимаются городской управой. „Старейшины районов, занимаясь решением вопросов на местном уровне, поддерживают коммуникацию с мэрией“, - сказал Яшин.
„Возможно, мы имеем дело с таким профессиональным политиком, который сумеет изменить ситуацию, продемонстрировать профессиональные навыки, сможет сделать так, чтобы Ласнамяэ стал более проэстонским районом“, - выразил надежду вице-мэр.
Юлле Раясалу: в Ласнамяэ все может пойти по-старому
Юлле Раясалу (Партия реформ), возглавляющая комиссию горсобрания по образованию и культуре, вчера сказала, что если Юрченко станет старейшиной Ласнамяэ, то в вопросе перехода на эстонский язык обучения все пойдет по-старому. „Переход на эстонский язык обучения не будет успешным“,- сказала она.
„Всего месяц назад Юлианна Юрченко, еще будучи членом Центристской партии, писала о том, что учителя не виноваты, что до сих пор никто не требовал от них знания языка и что нужно остановить или отменить переход на эстонский язык обучения“, - напомнила Раясалу в своем мнении, опубликованном в издании Eesti Päevaleht. Раясалу выразила сомнение в том, что мировоззрение Юрченко полностью изменилось после того, как она сменила партию.
Хочу напомнить, о чем сказала Юрченко: учителя не виноваты, виновато государство.
Как сказала Раясалу, если касающиеся Украины и Крыма заявления Владимира Света, перешедшего из Центристской партии в Социал-демократическую партию, были сделаны много лет назад и сейчас он дает более четкие ответы, то Юрченко критиковала одну из важнейших реформ эстонского государства еще этим летом. „Хочу напомнить, о чем сказала Юрченко: учителя не виноваты, виновато государство. Государство виновато в том, что люди, живя здесь годами, не смогли самостоятельно выучить эстонский язык“, - отметила Раясалу.
Как считает Раясалу, если Юрченко захочет взять свои слова назад, этого будет недостаточно. „Мы хотим услышать простые и ясные ответы, нужно ли нам обучение на эстонском языке, уместны ли нынешние реформы в стране и амбициозный план Таллиннской горуправы“, - сказала она.
„Совершенно очевидно, что существует вероятность того, что в Ласнамяэ, крупнейшем по численности муниципалитете страны, все будет продолжаться по-старому, здесь будет продолжать царить русский язык и прорусский настрой, и люди будут продолжать считать, что это государство виновато“, - сказала Раясалу, которая винит в этом социал-демократов.
Delfi обратился к возглавляющему таллиннское отделение Партии реформ вице-мэру Пяртелю-Пеэтеру Пере (в его ведении вопросы, касающиеся окружающей среды и коммунального хозяйства) и попросил высказать свое мнение, но тот лишь сослался на статью Раясалу в Eesti Päevaleht.
Карл Сандер Казе: ее прежние высказывания вызывают вопросы
Как сказал вице-мэр Таллинна по вопросам социального обеспечения и здравоохранения Карл Сандер Казе (Isamaa), правление таллиннского отделения партии обсудило предложение Социал-демократической партии назначить Юрченко на пост старейшины Ласнамяэ. „У нашей партии возникло много вопросов в связи с ее прозвучавшими ранее высказываниями“, - сказал он.
У нашей партии возникло много вопросов в связи с ее прозвучавшими ранее высказываниями.
„Как бы там ни было, но социал-демократы выиграли, сделав Юрченко предложение вступить в партию. Мне бы хотелось, чтобы не только позиции партий улучшились, но чтобы Таллинн по-прежнему оставался проэстонским и эстоноязычным. Юлианна Юрченко не приложила особых усилий к тому, чтобы, например, в День эстонского флага в Ласнамяэ развевались национальные флаги. Надеюсь, что теперь она приложит к этому усилия. А также сменит названия улиц на русском языке на эстонские топонимы. Надеюсь, что она позаботится о том, чтобы у нас здесь было все же эстонское государство“, - сказала Сольман.
Казе согласен с Сольман. „Эти коалиционные переговоры заняли так много времени потому, что партия Isamaa сказала, что мы не хотим, чтобы в этом самоуправлении продолжалась прежняя политика. Мы хотим открыть новую страницу в управлении Таллинном. И, конечно, мы хотим встретиться с кандидатом на пост старейшины Ласнамяэ“, - добавил Казе.
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