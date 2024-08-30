На переговорах по бюджету основательно обсуждают предложение Юргена Лиги о новом налоге

Как рассказала в четверг вечером порталу Delfi Кристина Каллас, вчера (29.08) участники бюджетных переговоров обсудили исходящие из правовых актов обязательства, создающие дополнительные расходы; фонды зарплат, инвестиции и налог на безопасность, в рамках последнего вопроса была обсуждена идея министра финансов Юргена Лиги по обложению налогом фонда зарплаты предприятий.

„Мы обсудили обложение налогом фонда зарплаты, нам был представлен анализ воздействия того или иного варианта на различные сектора экономики, доходы бюджета и систему сбора налогов“, - сказала она и добавила, что, вероятно, в понедельник лидеры коалиционных партий снова сядут за обсуждение этого вопроса.

„Поскольку мы вводим эти налоги в неподходящий момент экономического цикла, то есть в момент спада, а не во время экономического роста, что в любом случае неправильно с чисто экономической точки зрения, мы должны выбрать тот вариант налогообложения, который оказывает наименьшее негативное влияние на сектора экономики, находящиеся в состоянии спада“.

В самом начале, когда Лиги выдвинул идею налога на фонд заработной платы предприятий, председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс сообщил, что у них есть что предложить в качестве альтернативы. По словам Кристины Каллас, вчера эти альтернативные предложения так и не были услышаны.

„Партия Eesti 200 не поддерживает такие медийные стычки и эмоциональные всплески. Все вопросы нужно сначала тщательно проанализировать с опорой на знания, прежде чем мы сможем принять разумные решения“, - сказала она.

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