СВОДКА ЗА СУТКИ | Грузовик въехал сзади в прицеп. Подробности всех ДТП с тяжелыми последствиями

29 августа в 08.46 в Таллинне напротив автобусной остановки „Liivaku“ (Сыпрузе пст, 245) упала двигавшаяся на электросамокате 23-летняя женщина. Пострадавшую доставили в больницу.

В 09.17 на 150-м километре шоссе Йыхви — Тарту — Валга (село Метсалаане, волость Элва, Тартумаа) грузовой автомобиль Volvo FM7, за рулем которого находился 62-летний мужчина, врезался сзади в прицеп затормозившего легкового автомобиля Ford Galaxy, за рулем которого находился 65-летний мужчина. Пострадала пассажирка Ford - 32-летняя женщина, ее доставили в больницу.

В 10.47 в Валга на улице Пикк упала ехавшая на велосипеде 60-летняя женщина. Пострадавшую доставили в больницу.

В 12.16 в Тарту у дома номер 70 по улице Тяхе 34-летний водитель Hyundai Getz не заметил мопед, которым управлял 48-летний мужчина. Легковой автомобиль врезался в мопед, водителя которого доставили в больницу.

В 15.53 на 27-м километре шоссе Таллинн — Пярну — Икла (виадук Яэсмяэ, волость Сауэ, Харьюмаа) упал двигавшийся на мотоцикле KTM 990 Adventure 23-летний мужчина. Пострадавшего доставили в больницу.

В 20.57 в Таллинне у дома номер 32 по Нарвскому шоссе двигавшаяся на велосипеде 48-летняя женщина столкнулась с 37-летним велосипедистом. Женщину доставили в больницу.

За сутки полиция отстранила от управлением транспортным средством 9 водителей, находившихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Заявлений об угонах транспортных средств в полицию не поступало.