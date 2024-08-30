Подросткам, насмерть забившим человека, максимально грозит 10 лет тюремного заключения

В то же время лицу, не достигшему ко времени совершения преступления восемнадцатилетнего возраста, не может быть назначено тюремное заключение на срок более десяти лет и пожизненное тюремное заключение (45-я статья Пенитенциарного кодекса).

Действующий Пенитенциарный кодекс предусматривает за убийство наказание в виде лишения свободы на срок от шести до пятнадцати лет. За убийство, совершенное мучительным или жестоким способом, сопряженное с разбоем или совершенное из корыстных побуждений (убийство при отягчающих обстоятельствах - ред.), наказывается тюремным заключением на срок от восьми до двадцати лет или пожизненным тюремным заключением.

Несмотря на тяжесть и исключительный характер преступления, совершенного подростками, они могут не опасаться, что их отправят за решетку на многие годы. Даже если суд признает их виновными в убийстве или в убийстве при отягчающих обстоятельствах, совершенном мучительным или жестоким образом, без учета смягчающих обстоятельств, максимальное наказание, которое может им грозить, составит десять лет тюремного заключения.

По оценке прокуратуры, подозреваемые, находясь на свободе, могут продолжать совершать насильственные преступления. „Задача правоохранительных органов заключается в том, чтобы пока задержанные находятся под стражей, обеспечить беспрепятственное и быстрое рассмотрение уголовного дела, способствуя тем самым восстановлению чувства безопасности в обществе“, - пояснил Койтмяэ.

„Когда речь идет о несовершеннолетних, всегда следует тщательно продумывать, насколько неизбежен арест. В данном случае совершенно нельзя оправдать то, что человека избили до смерти, засняли избиение на видео и выложили в социальные сети“, - сказал прокурор Ляэнеской окружной прокуратуры Тоомас Койтмяэ.

Подростков, до смерти избивших 59-летнего мужчину в деревне Таммисту близ Пярну в ночь на воскресенье и выложивших видео в социальные сети, задержали в понедельник вечером. С 28 августа они официально находятся под стражей.

Следует отметить, что, согласно Пенитенциарному кодексу, тюремное заключение может быть назначено только в том случае, если цели наказания не могут быть достигнуты более мягким наказанием. Кроме того, в Пенитенциарном кодексе есть отдельный раздел, посвященный средствам воздействия, применяемым к несовершеннолетним.

Закон гласит, что с учетом уровня нравственного и психического развития лица в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет и его способности понимать запрет своего деяния или управлять своим поведением в соответствии с этим пониманием суд может полностью освободить такое лицо от наказания или применить к нему такие меры воздействия, как контроль за поведением или помещение в молодежный дом или специальную школу.

Несовершеннолетние, убившие 59-летнего мужчины, не скрывали свое преступление. Они снимали закончившееся смертью избиение и выложили видео в социальные сети, в которых оно стало активно распространяться. На видео подростки вполне узнаваемы, один из них смотрит прямо в камеру.

Однако мотив, толкнувший молодых людей на убийство, до сих пор не ясен. „Подозреваемым предоставили возможность изложить свою версию, но в интересах уголовного производства сегодня еще рано говорить об этом“, - сказал окружной прокурор Койтмяэ, попросив воздержаться от спекуляций.

Как сказал глава Пярнуского отделения полиции Юллар Кютт, полиции и раньше приходилось иметь дело с задержанными. Оба подростка известны полиции в связи с другими правонарушениями, в прошлом году один из подозреваемых привлекался к уголовной ответственности в связи с применением насилия.

В ближайшие недели предстоит выяснить все обстоятельства инцидента. Ляэнеская префектура проведет процессуальные действия, соберет улики, пообщается с местными жителями, чтобы выявить непосредственных свидетелей события, и закажет ряд экспертиз. Кроме того, Департамент полиции и погранохраны получил доступ к записям камер видеонаблюдения в близлежащих домах, чтобы иметь как можно более точное представление о передвижениях подозреваемых до и после преступления.

Ляэнеская префектура ведет уголовное производство под руководством Ляэнеской окружной прокуратуры.

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