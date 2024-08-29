Полиция просит помощи в поисках пропавшей на Штромке 72-летней женщины

В четверг около 18:00 в полицию поступило сообщение о том, что на столичном пляже Штромка пожилая женщина пошла купаться и исчезла. На данный момент неясно, могла ли женщина уйти с пляжа без ведома родственников.

Полиция начала поиски Вегитьи сразу после получения сообщения. Поисками занимались вертолетная команда Департамента полиции и погранохраны, морские спасатели и полицейские. Проверили как тот участок, куда женщина пошла купаться, так и пляжную зону. В 20:35 поиски на воде были прекращены. К сожалению, женщину пока не нашли. Полиция проверила связанные с Вегитьей адреса в Палдиски и Пыхья-Таллинне.

Рост женщины - 160 см, у нее среднее телосложение, короткие волнистые волосы. В момент исчезновения на ней был черно-белый купальник.

Полиция просит всех, кто видел Вегитью или располагает информацией о ее местонахождении, незамедлительно сообщить об этом по телефону 112.