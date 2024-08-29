Новости Эстонии
29.08.2024, 20:00

КАРТА | "Плотность населения Ласнамяэ можно сравнить с Буэнос-Айресом". Больше половины территории Эстонии остается незаселенной

 
Смотрим и сравниваем, что изменилось за 24 года
Где жители Эстонии предпочитали жить в 2000 году и как изменились предпочтения к 2024 году? Департамент статистики составил карту.
Где жители Эстонии предпочитали жить в 2000 году и как изменились предпочтения к 2024 году? Департамент статистики составил карту.
ФОТО: Väljavõte Statistikaameti kaardilt

Департамент статистики Эстонии составил новую карту, по которой каждый может узнать, какова плотность населения в том или ином месте Эстонии. Изучая эту карту, можно понять основные тенденции расселения, а также узнать, где живет больше всего людей, а какие территории и вовсе пустуют.

45 668 квадратным километров, или Где живут люди в Эстонии

Жители Эстонии предпочитают жить в больших городах. Когда городская жизнь становится скучной, они переезжают в волости, окружающие большие города. Это видно из данных Департамента статистики, который сравнивает между собой данные 2000 и 2024 годов.

Ознакомься с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии