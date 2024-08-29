КАРТА | "Плотность населения Ласнамяэ можно сравнить с Буэнос-Айресом". Больше половины территории Эстонии остается незаселенной

Департамент статистики Эстонии составил новую карту, по которой каждый может узнать, какова плотность населения в том или ином месте Эстонии. Изучая эту карту, можно понять основные тенденции расселения, а также узнать, где живет больше всего людей, а какие территории и вовсе пустуют.