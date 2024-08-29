ВИДЕО | Юрген Лиги о планах сокращения расходов: одним лишь увольнением чиновников содержать государство не получится(11)
Обсуждение государственного бюджета протекает неспешно. Министр финансов Юрген Лиги (Партия реформ) признал, что еще не успел представить партнерам по правящей коалиции идею обложения налогом зарплат предпринимателей. Он также еще не услышал три налоговые идеи, выдвинутые социал-демократами.
Хотя правительство продолжило сегодня (29.08) до традиционной пресс-конференции правительства обсуждать госбюджет на следующий год, Лиги признал, что его идею об обложении налогом зарплат предприятий обсудить еще не успели. Тем не менее, социал-демократы активно принялись критиковать это предложение.
„Поговори с человеком, не иди комментировать перед камерой вещи, о которых ты ничего не знаешь“, - сказал Лиги о критике социал-демократов.
„Говорится не по делу. Языком, что это „вообще самое несправедливое“ и всякие такие фразы“, - добавил он, отметив, что у министра финансов больше информации и ответственности.
Лиги отметил, что не знает, о чем в итоге договорятся. „Но я собираюсь привести аргументы в пользу того или иного варианта, и они содержат сюрпризы, которых социал-демократы тоже не заходят“, - сказал он.
Министр финансов сказал на пресс-конференции, что программа сокращений министерства финансов уже отправлена ему на электронную почту. Если министр социальной защиты Сигне Рийсало сообщила, что в рамках нулевого бюджета планируется выплачивать детские пособие по критерию нуждаемости, и в Департаменте социального страхования сокращают четверть штата, то Лиги не захотел, по его словам, публично говорить о сокращениях расходов „на память“.
Вместе с тем Лиги подтвердил, что министерство финансов начнет сокращать штат. „Но в общей сложности в министерствах только 2600 чиновников, и за счет их увольнения содержать всё государство не получится“, - заметил Лиги в разговоре с Delfi.
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