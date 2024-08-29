ВИДЕО | Юрген Лиги о планах сокращения расходов: одним лишь увольнением чиновников содержать государство не получится

Хотя правительство продолжило сегодня (29.08) до традиционной пресс-конференции правительства обсуждать госбюджет на следующий год, Лиги признал, что его идею об обложении налогом зарплат предприятий обсудить еще не успели. Тем не менее, социал-демократы активно принялись критиковать это предложение.

„Поговори с человеком, не иди комментировать перед камерой вещи, о которых ты ничего не знаешь“, - сказал Лиги о критике социал-демократов.

„Говорится не по делу. Языком, что это „вообще самое несправедливое“ и всякие такие фразы“, - добавил он, отметив, что у министра финансов больше информации и ответственности.

Лиги отметил, что не знает, о чем в итоге договорятся. „Но я собираюсь привести аргументы в пользу того или иного варианта, и они содержат сюрпризы, которых социал-демократы тоже не заходят“, - сказал он.

Министр финансов сказал на пресс-конференции, что программа сокращений министерства финансов уже отправлена ему на электронную почту. Если министр социальной защиты Сигне Рийсало сообщила, что в рамках нулевого бюджета планируется выплачивать детские пособие по критерию нуждаемости, и в Департаменте социального страхования сокращают четверть штата, то Лиги не захотел, по его словам, публично говорить о сокращениях расходов „на память“.

Вместе с тем Лиги подтвердил, что министерство финансов начнет сокращать штат. „Но в общей сложности в министерствах только 2600 чиновников, и за счет их увольнения содержать всё государство не получится“, - заметил Лиги в разговоре с Delfi.

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