Эксперты: латвийские государственные облигации более выгодны для инвесторов, но и эстонские облигации обещают успех

По оценке руководителя казначейства банка Citadele Влада Дмитриева, решение эстонского государства предложить облигации розничным инвесторам стало ожидаемым и получило в банковском сообществе широкую поддержку: „Это привлекательное предложение с точки зрения любого ликвидного инвестиционного портфеля. Процентная ставка по государственным облигациям Эстонии на 50 базисных пунктов превышает шестимесячную ставку Euribor, ожидаемую финансовыми рынками в течение следующих двух лет“.

По словам Дмитриева, эстонские вкладчики предпочитают срочные депозиты сроком от шести месяцев до одного года – в настоящее время их можно открыть в банках с процентной ставкой до 3,75%. „В результате в двухлетние государственные облигации с процентной ставкой 3,3% наряду с частными инвесторами, вероятно, будут активно инвестировать и полупрофессиональные инвесторы, такие как пенсионные фонды, связанные с недвижимостью предприятия, инвестиционные фонды и, конечно, банки“, - добавил Дмитриев. Хотя при распределении облигаций эстонское государство отдает предпочтение частным инвесторам, а не институциональным, распределение между ними не является фиксированным. „Предполагается, что до четверти общего объема в 200 миллионов евро достанется частным инвесторам, а остальное – институциональным“, - оценил перспективы выпуска облигаций Дмитриев.

„Недавние крупные потери на инвестиционном рынке могут побудить эстонских частных инвесторов задуматься о более безопасных вложениях, таких как государственные облигации Эстонии и банковские депозиты, чтобы диверсифицировать риски“, - добавил Дмитриев. Он отметил, что, например, в 2023 году наибольший интерес к латвийским государственным сберегательным облигациям проявили частные инвесторы, причем инвестиции увеличивались в среднем на 50 миллионов евро в квартал.

В Латвии прогнозируют популярность эстонских гособлигаций