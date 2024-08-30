Эксперты: латвийские государственные облигации более выгодны для инвесторов, но и эстонские облигации обещают успех
Латвийские финансовые эксперты сравнивают государственные облигации: облигации Латвии имеют номинальную стоимость 50 евро и проценты по ним не облагаются подоходным налогом. Эстонские облигации, скорее всего, станут особенно популярными среди институциональных инвесторов.
По оценке руководителя казначейства банка Citadele Влада Дмитриева, решение эстонского государства предложить облигации розничным инвесторам стало ожидаемым и получило в банковском сообществе широкую поддержку: „Это привлекательное предложение с точки зрения любого ликвидного инвестиционного портфеля. Процентная ставка по государственным облигациям Эстонии на 50 базисных пунктов превышает шестимесячную ставку Euribor, ожидаемую финансовыми рынками в течение следующих двух лет“.
По словам Дмитриева, эстонские вкладчики предпочитают срочные депозиты сроком от шести месяцев до одного года – в настоящее время их можно открыть в банках с процентной ставкой до 3,75%. „В результате в двухлетние государственные облигации с процентной ставкой 3,3% наряду с частными инвесторами, вероятно, будут активно инвестировать и полупрофессиональные инвесторы, такие как пенсионные фонды, связанные с недвижимостью предприятия, инвестиционные фонды и, конечно, банки“, - добавил Дмитриев. Хотя при распределении облигаций эстонское государство отдает предпочтение частным инвесторам, а не институциональным, распределение между ними не является фиксированным. „Предполагается, что до четверти общего объема в 200 миллионов евро достанется частным инвесторам, а остальное – институциональным“, - оценил перспективы выпуска облигаций Дмитриев.
„Недавние крупные потери на инвестиционном рынке могут побудить эстонских частных инвесторов задуматься о более безопасных вложениях, таких как государственные облигации Эстонии и банковские депозиты, чтобы диверсифицировать риски“, - добавил Дмитриев. Он отметил, что, например, в 2023 году наибольший интерес к латвийским государственным сберегательным облигациям проявили частные инвесторы, причем инвестиции увеличивались в среднем на 50 миллионов евро в квартал.
В Латвии прогнозируют популярность эстонских гособлигаций
В Латвии государственные облигации для частных инвесторов выпускают с 2013 года, и, по словам экономиста Citadele Мартиньша Аболиньша, они приобрели популярность именно в последние годы: „Одной из целей выпуска гособлигаций было вынудить банки увеличить процентные ставки по депозитам. Также по сравнению с эстонцами латыши менее активны в сфере инвестиций, поэтому появление государственных облигаций помогло людям задуматься о различных возможностях инвестирования сбережений“.
За последние два года в государственные облигации в Латвии было инвестировано около 250 миллионов евро. По словам Аболиньша, латвийские облигации зарекомендовали себя как хороший альтернативный источник финансирования правительства. Латвийское правительство предлагает облигации с разным сроком погашения, минимальная сумма инвестирования составляет 50 евро, а срок варьируется от шести месяцев до 10 лет. В Латвии розничным инвесторам не нужно платить подоходный налог с процентов по государственным облигациям. Минимальная сумма подписки на государственные облигации Эстонии составляет одну облигацию по цене 100 евро, а с процентов по облигациям, выплачиваемых частным лицам, удерживается подоходный налог.
Несмотря на несколько иные условия, Аболиньш прогнозирует популярность эстонских государственных облигаций: „На примере Латвии можно сказать, что гособлигации привлекают покупателей как благодаря хорошей доходности, так по соображениям патриотизма, поскольку привлеченные средства идут на благо страны. Для многих важно, чтобы их инвестиции приносили пользу в более широком смысле – в данном случае, например, шли на укрепление обороноспособности страны“.
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