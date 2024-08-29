Эстонская компания с международной известностью сокращает десятки работников

„Для того чтобы достичь нашей цели — стать самым предпочтительным партнером для компаний, стремящихся автоматизировать управление бизнесом на европейском рынке, — эти изменения необходимы“, — отметил Клавсен, добавив, что для достижения максимальной эффективности в организации также будут проведены внутренние изменения.

Реорганизация работы затронет 20 человек в Эстонии, чьи рабочие места будут ликвидированы. С другой стороны, на всех ключевых целевых рынках Европы будут созданы местные отделы продаж.

Сокращения были и прошлом году

В октябре прошлого года компания сократила 38 работников. „Чтобы повысить прибыльность, наша бизнес-стратегия стала более точной, чем раньше, мы ориентируемся на европейский рынок и автоматизацию розничной торговли“, — скзаал тогда исполнительный директор Cleveron Арти Кютт, добавив, что это подготовка к долгосрочной перспективе.

Cleveron — предприятие, занимающееся разработкой и производствома посылочных автоматов и роботов, продукция которого помогают предприятиям оптимизировать процесс доставки посылок и улучшать качество обслуживания клиентов.

Продукцию Cleveron можно найти в более чем 50 странах мира, а среди клиентов компании - крупнейшие мировые ритейлеры. В число клиентов входят Zara, H&M, ICA и Falabella.

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