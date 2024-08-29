Окружной суд отменил решение о выплате компенсаций военным, которые отказались от вакцинации против COVID-19

Решения окружного суда еще не вступили в силу, и у отказавшихся от вакцинации военнослужащих есть возможность обжаловать судебное решение в течение предусмотренного законом срока.

Окружной суд во вторник рассмотрел решение Тартуского административного суда от 18 апреля, в котором суд признал незаконным приказ от 4 октября 2021 года, утвержденный генералом Сил обороны Мартином Херемом, который обязывал в то время всех военнослужащих пройти вакцинацию против коронавируса. Те, кто не представил сертификат о вакцинации, были освобождены от службы и зачислены в резерв.

Административный суд тогда постановил, что Силы обороны должны выплатить истцу компенсацию в размере 19-месячной зарплаты. Однако Силы обороны подали апелляцию на решение административного суда, требуя его отменить. Окружной суд удовлетворил жалобу и отменил решение административного суда.

Окружной суд: приказ Сил обороны не является противозаконным

В новом решение окружной суд разъяснил, что приказ Сил обороны, которым истец был зачислен в резерв, не является противозаконным, суд также оставил требование военнослужащих о выплате компенсации без удовлетворения.

Окружной суд также рассмотрел решение административного суда от 5 октября прошлого года, в котором административный суд признал противозаконными пять различных приказов Сил обороны, согласно которым пять не прошедших вакцинацию военных действительной службы были зачислены в резерв. Административный суд тогда постановил, что освобождение от службы военных было противозаконным и постановил выплатить им компенсацию в размере от 12 до 22 месячных окладов.

Силы обороны вновь подали апелляционную жалобу, требуя отмены решения административного суда. Тартуский окружной суд удовлетворил апелляцию и отменил решение административного суда, постановив, что зачисление истцов в резерв не было противозаконным, и что их требования о выплате компенсации следует оставить без удовлетворения.