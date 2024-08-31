Экономика
31.08.2024, 10:57

ЧТО ПОЧЕМ НА РЫНКАХ | Польские и эстонские осенние яблоки стоят одинаково

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Читайте обзор цен на рынках Эстонии!
Яблоки на рынке Балтийского вокзала
Яблоки на рынке Балтийского вокзала
ФОТО: Marju Reitsak | Erakogu

Прилавки рынка Балтийского вокзала в Таллинне завалены свежими яблоками. На каждой горке - красивая этикетка с указанием сорта и страны происхождения. Видно, что разницы в цене между отечественными яблоками и плодами из соседних стран нет, пишет Maaleht.

Приятно отметить, что яблоки, выращенные в Эстонии, можно увидеть практически на каждом прилавке. Выбор сортов также разнообразен: помимо всем известного „Белого налива“, предлагаются и многих другие сорта.

Эстонские продают в среднем по 4 евро за килограмм. Но речь идет о летних яблоках, яблоки для заготовок должны еще созреть, на это уйдет несколько недель.

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