ЧТО ПОЧЕМ НА РЫНКАХ | Польские и эстонские осенние яблоки стоят одинаково

Прилавки рынка Балтийского вокзала в Таллинне завалены свежими яблоками. На каждой горке - красивая этикетка с указанием сорта и страны происхождения. Видно, что разницы в цене между отечественными яблоками и плодами из соседних стран нет, пишет Maaleht.