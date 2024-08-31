31.08.2024, 10:57
ЧТО ПОЧЕМ НА РЫНКАХ | Польские и эстонские осенние яблоки стоят одинаково(5)
Читайте обзор цен на рынках Эстонии!
ФОТО: | Erakogu
Прилавки рынка Балтийского вокзала в Таллинне завалены свежими яблоками. На каждой горке - красивая этикетка с указанием сорта и страны происхождения. Видно, что разницы в цене между отечественными яблоками и плодами из соседних стран нет, пишет Maaleht.
Приятно отметить, что яблоки, выращенные в Эстонии, можно увидеть практически на каждом прилавке. Выбор сортов также разнообразен: помимо всем известного „Белого налива“, предлагаются и многих другие сорта.
Уже заказано?