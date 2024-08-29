Полиция ищет пропавшего в начале августа мужчину
Полиция просит помощи в поисках 57-летнего Калева, который покинул свое место жительство в Валга в начале августа и пропал.
Хозяева жилплощади, которой пользовался Калев, пытались в течение августа самостоятельно разыскать мужчину, но безрезультатно.
Полиция проводит поисковые мероприятия, которые тоже пока не увенчались успехом. У членов семьи и знакомых Калева нет информации, где он может находиться.
Мужчина ростом примерно 170 см, худощавого телосложения. Волосы короткие. При ходьбе пользуется костылем c опорой под локоть.
Полиция просит всех, кто видел в последнее время Калева или знает о его местонахождении, сообщить об этом в Центр тревоги по номеру 112.
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