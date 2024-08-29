Полиция ищет пропавшего в начале августа мужчину

Хозяева жилплощади, которой пользовался Калев, пытались в течение августа самостоятельно разыскать мужчину, но безрезультатно.

Полиция проводит поисковые мероприятия, которые тоже пока не увенчались успехом. У членов семьи и знакомых Калева нет информации, где он может находиться.

Мужчина ростом примерно 170 см, худощавого телосложения. Волосы короткие. При ходьбе пользуется костылем c опорой под локоть.

Полиция просит всех, кто видел в последнее время Калева или знает о его местонахождении, сообщить об этом в Центр тревоги по номеру 112.

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