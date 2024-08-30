Обзор рынка сберегательных вкладов в августе: предлагаемые процентные ставки зачастую различаются более чем на 50%

По словам руководителя Bigbank Eesti Йонны Пехтер, финансовая грамотность жителей Эстонии значительно улучшилась за время роста процентных ставок по вкладам, однако, люди ещё не очень хорошо изучили возможности сберегательных вкладов, которые, подобно расчётным счетам, позволяют снимать деньги с отсрочкой, как правило, всего 1-3 дня. „Вероятно, одна из причин проблемы кроется в том, что в разных банках этот вклад называется совершенно по-разному, да и предлагаемые условия тоже отличаются от банка к банку. В то же время, в пользу сберегательного вклада говорит очевидный факт, что если владелец практически не получает никакой выгоды от денег, лежащих на расчётном счёте, то в случае сберегательного вклада, ему гарантируются проценты. Например Bigbank, который предлагает лучшую на рынке процентную ставку – 3,3%. При этом деньги остаются в свободном доступе, то есть, в случае необходимости, их можно снять без потери заработанных процентов, известив банк о своём намерении всего за три дня“, – пояснила Пехтер. Кстати, это такая же процентная ставка, как у предназначенных для розничных инвесторов облигаций Эстонского государства.

Йонна Пехтер сказала, что в прошлом месяце серьёзных изменений процентных ставок на рынке сберегательных вкладов не было. Она отметила также, что существует чёткая тенденция, что крупные универсальные банки платят своим клиентам ощутимо более низкие по сравнению с конкурентами проценты как по сберегательным, так и по срочным вкладам. „Причина проста – универсальные банки могут использовать деньги, лежащие на текущих счетах клиентов, для финансирования своей кредитной деятельности, по сути, бесплатно, то есть, без того, чтобы платить клиентам проценты, отсюда и низкий интерес к использованию вкладов“, – пояснила Пехтер. По её словам, в этом плане ничего не изменится до тех пор, пока люди не начнут более активно заниматься своими финансами, и хотя бы часть миллиардов, которые сейчас лежат на расчётных счетах, не будут переведены на срочные вклады в банк, который платит лучшие проценты. „Разница очевидна — зарабатывает на Ваших деньгах банк, или Вы сами. При этом обычный вкладчик может не беспокоиться по поводу уровня риска банка, ведь банковские вклады до 100 000 евро имеют абсолютно одинаковую защиту Гарантийного фонда во всех банках“, – добавила Пехтер.