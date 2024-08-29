Примите участие в беспрецедентно масштабных учениях по эвакуации!

На участие в учениях „Lõuna Sild“ приглашаются люди из Тарту, Выру, Пылва, а также из волостей Сетомаа, Канепи, Тырва, Рыуге, Ряпина, Элва и Камбья. Участники будут играть роль эвакуируемых, которых переместят в Вильяндимаа. Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться, информация об этом доступна на сайте Спасательного департамента.

В учениях примут участие пять уездов: Тартумаа, Пылвамаа, Вырумаа, Валгамаа и Вильяндимаа. По словам руководителя Лыунаского спасательного центра Тагне Тяхе, это крупнейшие учения по эвакуации, которые когда-либо проводились в Эстонии. „К сожалению, в последние годы угроза войны с востока возросла, и поэтому мы должны готовиться к самым серьезным сценариям“, — сказала Тагне Тяхе. „Lõuna Sild“ предоставляет как эвакуируемым, так и организаторам эвакуации ценный опыт и знания, которые необходимо учитывать“. Участникам учений также будет предложено обучение гражданской защите, которое включает рекомендации по лучшей подготовке к различным кризисам и понимание того, что означает эвакуация в реальной жизни. „Эвакуироваться необходимо в ситуациях, когда оставаться на месте опасно для жизни“, — отметила Тагне Тяхе. „Поэтому в реальной ситуации угрозы действия к эвакуации должны выполняться очень серьезно. Каждый должен продумать, как он и его семья смогут самостоятельно добраться до родственников или друзей. Государство обязано обеспечить транспорт и место эвакуации тем, у кого нет возможности куда-либо поехать самостоятельно“. Кроме того, Красный Крест Эстонии организует для участников учений курсы первой помощи.