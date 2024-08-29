Примите участие в беспрецедентно масштабных учениях по эвакуации!(1)
Спасательный департамент и Кайтселийт организуют с 4 по 6 октября в Южной Эстонии масштабные учения по эвакуации „Lõuna Sild“ („Южный мост“), в которых примут участие 1000 местных жителей. Эвакуируемые будут задействованы в учениях 5 и 6 октября. „Lõuna Sild“ станет крупнейшими учениями по эвакуации в истории Эстонии.
На участие в учениях „Lõuna Sild“ приглашаются люди из Тарту, Выру, Пылва, а также из волостей Сетомаа, Канепи, Тырва, Рыуге, Ряпина, Элва и Камбья. Участники будут играть роль эвакуируемых, которых переместят в Вильяндимаа. Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться, информация об этом доступна на сайте Спасательного департамента.
В учениях примут участие пять уездов: Тартумаа, Пылвамаа, Вырумаа, Валгамаа и Вильяндимаа. По словам руководителя Лыунаского спасательного центра Тагне Тяхе, это крупнейшие учения по эвакуации, которые когда-либо проводились в Эстонии. „К сожалению, в последние годы угроза войны с востока возросла, и поэтому мы должны готовиться к самым серьезным сценариям“, — сказала Тагне Тяхе. „Lõuna Sild“ предоставляет как эвакуируемым, так и организаторам эвакуации ценный опыт и знания, которые необходимо учитывать“. Участникам учений также будет предложено обучение гражданской защите, которое включает рекомендации по лучшей подготовке к различным кризисам и понимание того, что означает эвакуация в реальной жизни. „Эвакуироваться необходимо в ситуациях, когда оставаться на месте опасно для жизни“, — отметила Тагне Тяхе. „Поэтому в реальной ситуации угрозы действия к эвакуации должны выполняться очень серьезно. Каждый должен продумать, как он и его семья смогут самостоятельно добраться до родственников или друзей. Государство обязано обеспечить транспорт и место эвакуации тем, у кого нет возможности куда-либо поехать самостоятельно“. Кроме того, Красный Крест Эстонии организует для участников учений курсы первой помощи.
В подготовку и проведение учений вносят вклад все подразделения Южного округа Кайтселийта и эвакуационные группы Найскодукайтсе. „Роль Кайтселийта в учениях заключается в поддержке Спасательного департамента и местных самоуправлений как в плане необходимого опыта, так и персонала. В рамках учений мы отрабатываем процессы управления на различных уровнях, чтобы в ходе планирования закрепились единые понимания и согласованность действий между региональным штабом Спасательного департамента, координаторами подразделений и эвакуационными группами, местными самоуправлениями и партнерами“, — сказал начальник Южного округа Кайтселийта подполковник Рауль Кютт. „Основной тренируемой единицей со стороны Кайтселийта являются шесть эвакуационных групп Найскодукайтсе, которые отрабатывают работу эвакуационной цепи, а также взаимодействие между группами. Масштабные учения „Lõuna Sild“ создают для этого вполне реальные условия, давая возможность различным сторонам отработать эвакуацию гражданского населения в подготовке к военному кризису, и тем самым вносят вклад в развитие всесторонней государственной обороны“.
За организацию эвакуации отвечает Спасательный департамент, и она будет проводиться в сотрудничестве с Кайтселийтом, Найскодукайтсе, местными самоуправлениями, Департаментом полиции и пограничной охраны, Центром тревоги, Департаментом социального страхования и Департаментом здоровья.
• Масштабная эвакуация означает перемещение тысяч людей в безопасное место.
• При получении приказа об эвакуации его необходимо немедленно выполнить: его игнорирование может означать угрозу для жизни вас и ваших близких.
• Общественные места эвакуации предназначены в первую очередь для людей, у которых нет возможности отправиться куда-либо самостоятельно.
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