В Таллинне на складе PERH произошел пожар

Как сообщил Delfi пресс-секретарь Спасательного департамента, в складском помещении больницы загорелась одна емкость, в которой хранили химикаты для проведения медицинских процедур.

Пожар был быстро потушен. Из подвального и первого этажа Y-корпуса люди были эвакуированы. Идет проветривание помещений и их проверка. На эту работу может уйти от 4 до 6 часов. Химикаты опасности для людей не представляют.

На инцидент отреагировали профессиональные пожарные из Кесклинна, Лиллекюла, Ласнамяэ и Нымме.

Информации о пострадавших не поступало.

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