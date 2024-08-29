В Таллинне на складе PERH произошел пожар
В четверг в 10.09 в Центр тревоги поступило сообщение, что в подвальном помещении Y-корпуса столичной Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) был послышался взрыв. Затем были замечены дым и огонь.
Как сообщил Delfi пресс-секретарь Спасательного департамента, в складском помещении больницы загорелась одна емкость, в которой хранили химикаты для проведения медицинских процедур.
Пожар был быстро потушен. Из подвального и первого этажа Y-корпуса люди были эвакуированы. Идет проветривание помещений и их проверка. На эту работу может уйти от 4 до 6 часов. Химикаты опасности для людей не представляют.
На инцидент отреагировали профессиональные пожарные из Кесклинна, Лиллекюла, Ласнамяэ и Нымме.
Информации о пострадавших не поступало.
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