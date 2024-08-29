Ошибка системы помощи водителю обошлась в 75 000 евро

Авария произошла, когда система удержания полосы движения кроссовера, двигавшегося со скоростью 110–120 км/ч, определила, что основная дорога поворачивает направо, и автоматически направила автомобиль на съезд с шоссе в тот момент, когда водитель на мгновение отвернулся.

Почувствовав, что автомобиль вылетает с дороги, водитель резко повернул руль влево, из-за чего машина потеряла управление и врезалась в ограждение. Люди в аварии не пострадали, но вот менее чем двухлетний кроссовер пришлось списать.

Руководитель группы рассмотрения ущербов транспортных средств PZU Kindlustus Теэта Ярва рекомендует водителям транспортных средств, оснащенных новыми системами помощи при вождении, всегда сохранять бдительность: „Системы помощи водителю полезны, но дополнительное чувство уверенности, которое они обеспечивают, может привести к отвлечению внимания водителя, что в случае ошибки системы способно закончиться аварией“.

Ярв подчеркнул, что то, несмотря на все системы помощи, обязанность водителя – сосредоточиться на вождении, следить за дорогой, держать обе руки на руле и воздерживаться от посторонних действий: „Таким образом, значительно меньше вероятность того, что ошибка системы помощи испугает водителя и приведет к аварии“.

При аварии с участием лишь одного автомобиля поможет только страхование каско

Хотя для лизинговых автомобилей страхование каско является обязательным, задуматься о нем стоит всем владельцам транспортных средств. „Каско помогает в случаях аварий, где обязательное дорожное страхование ущерб не покрывает: будь то съезд с дороги, столкновение с диким животным или даже убытки, вызванные природными явлениями – например, дерево, упавшее на автомобиль во время шторма, или вмятины от сильного града“, - сказал Ярв.