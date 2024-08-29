ВИДЕО | Кристина Каллас на пресс-конференции правительства: К ноябрю русскоязычные дети на эстонском не заговорят

Премьер-министр Кристен Михал начал пресс-конференцию с того, что сейчас происходит самая важная осенняя работа правительства - составление бюджета.

„Определенно обсуждения еще будут. Наша цель - прийти к тому, чтобы 25 сентября можно было бы представить Рийгикогу бюджет“, - сказал Михал. Премьер-министр также призвал эстоноземельцев приобретать государственные облигации. „Каждый гражданин имеет возможность внести свой вклад в улучшение экономического положения страны“, - отметил премьер.

Также он упомянул, что эстонские учреждения в два раза быстрее теперь будут отвечать на запросы жителей: максимальный срок вместо 30 дней составит 15.

Министр образования и науки Кристина Каллас отметила, что подготовительная работа к 1 сентября в связи с переходом на эстоноязычное образование проведена хорошо. По ее словам, Министерство образования и науки настаивает на том, чтобы переходным классам был предоставлен период „рабочего покоя“, дабы они могли перейти к обучению на эстонском языке в своем собственном ритме и темпе.

Министр подчеркнула, что надо понимать, что к ноябрю эти дети не смогут свободно давать интервью на эстонском языке, для этих процессов требуется время. Кроме того, она напомнила о решении поддерживать развитие домашнего языка двумя дополнительными часами в неделю.

„Наука говорит, что все языки развиваются синхронно. Отключение любого языка не способствует развитию многоязычного мозга. Мы придерживаемся научно обоснованных подходов“, - отметила Каллас.

Министр регионального развития и сельского хозяйства Пирет Хартман напомнила, что в этом году правительство утвердило необходимые дотации на общественный транспорт. Таким образом, министерству было выделено 18,3 миллиона евро. В итоге всего государство инвестирует в общественный транспорт 153 миллиона евро, вклад самих людей — 48 миллионов евро. Необходимо пересмотреть организацию общественного транспорта, он должен стать более экологичным и доступным, — считает министр.