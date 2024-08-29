ВИДЕО | Кристина Каллас на пресс-конференции правительства: К ноябрю русскоязычные дети на эстонском не заговорят(23)
В Доме Стенбока идет пресс-конференция правительства, в которой участвуют премьер-министр Кристен Михал, министр образования и науки Кристина Каллас, министр регионального развития и сельского хозяйства Пирет Хартман и министр финансов Юрген Лиги.
Премьер-министр Кристен Михал начал пресс-конференцию с того, что сейчас происходит самая важная осенняя работа правительства - составление бюджета.
„Определенно обсуждения еще будут. Наша цель - прийти к тому, чтобы 25 сентября можно было бы представить Рийгикогу бюджет“, - сказал Михал. Премьер-министр также призвал эстоноземельцев приобретать государственные облигации. „Каждый гражданин имеет возможность внести свой вклад в улучшение экономического положения страны“, - отметил премьер.
Также он упомянул, что эстонские учреждения в два раза быстрее теперь будут отвечать на запросы жителей: максимальный срок вместо 30 дней составит 15.
Министр образования и науки Кристина Каллас отметила, что подготовительная работа к 1 сентября в связи с переходом на эстоноязычное образование проведена хорошо. По ее словам, Министерство образования и науки настаивает на том, чтобы переходным классам был предоставлен период „рабочего покоя“, дабы они могли перейти к обучению на эстонском языке в своем собственном ритме и темпе.
Министр подчеркнула, что надо понимать, что к ноябрю эти дети не смогут свободно давать интервью на эстонском языке, для этих процессов требуется время. Кроме того, она напомнила о решении поддерживать развитие домашнего языка двумя дополнительными часами в неделю.
„Наука говорит, что все языки развиваются синхронно. Отключение любого языка не способствует развитию многоязычного мозга. Мы придерживаемся научно обоснованных подходов“, - отметила Каллас.
Министр регионального развития и сельского хозяйства Пирет Хартман напомнила, что в этом году правительство утвердило необходимые дотации на общественный транспорт. Таким образом, министерству было выделено 18,3 миллиона евро. В итоге всего государство инвестирует в общественный транспорт 153 миллиона евро, вклад самих людей — 48 миллионов евро. Необходимо пересмотреть организацию общественного транспорта, он должен стать более экологичным и доступным, — считает министр.
Министр финансов Юрген Лиги в числе прочего оптимистично отметил, что рост заработной платы в государственном секторе замедлился, в то время как рост заработной платы в частном секторе ускоряется. Что касается оптимизации расходов, то Лиги обращает внимание на то, что следует тщательнее заняться госнедвижимостью.
Кроме того, он дал обзор того, сколько работников задействовано в госсекторе и почему не всегда можно сэкономить на рабочей силе. „За год число работников публичного сектора увеличилось на 1,9 процента. Но это увеличение произошло в сферах, где не должно быть особенного недовольства общества. Например, здравоохранение, гособорона, общественный порядок и безопасность. 50 000 государственных служащих — педагоги“, — привел пример министр.
Смотрите видео с синхронным переводом на русский язык!
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