Таллинн вышел в полуфинал конкурса „Европейская столица инноваций – 2024“. Победитель получит миллион евро

По словам вице-мэра по вопросам предпринимательства Маргот Роозе, Таллинн стремится внедрить инновации во всю городскую систему. „Как город мы хотим, чтобы развитие было быстрым, а управление – эффективным. Инновационные решения позволят нам достичь обеих целей, – сказала Роозе и добавила, что инфраструктура Таллинна открыта для инноваций. – В рамках проекта Test in Tallinn мы приглашаем как международные, так и местные инновационные проекты протестировать свои решения в реальных условиях. В настоящее время мы, в частности, тестируем с помощью искусственного интеллекта правомерность использования автобусных полос и парковочных мест, а также помогаем людям с нарушениями зрения передвигаться в городском пространстве“.

Полуфиналистами конкурса „Европейская столица инноваций – 2024“ стали: Бристоль (Соединенное Королевство), Эспоо (Финляндия), Таллинн (Эстония), Тампере (Финляндия), Турин (Италия) и регион Западный Мидленд (Соединенное Королевство).

В сентябре в ходе онлайн-встречи все шесть полуфиналистов представят свою концепцию и ответят на вопросы жюри, после чего будут выбраны три финалиста.

iCapital – одна из четырех премий EIC, присуждаемых в рамках Horizon Europe – рамочной программы ЕС по исследованиям и инновациям. Премия присуждается Европейским советом по инновациям и Исполнительным агентством по делам малых и средних предприятий, победителей выбирают на основе оценки двух независимых экспертных жюри высокого уровня.

Победителями конкурса „Европейская столица инноваций“ с 2014 года становились: Барселона, Амстердам, Париж, Афины, Нант, Лёвен, Дортмунд, метрополия Экс-Марсель-Прованс и Лиссабон.

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