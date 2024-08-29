Опрос: что больше всего нервирует эстонских водителей?

Опрос показал, что 67 % водителей злятся, если другой водитель не показывает маневра. Пятьдесят шесть процентов водителей очень раздражаются, когда другой автомобиль внезапно вклинивается в их полосу движения, а половина водителей злится, когда их коллеги едут медленнее установленного скоростного режима, резко тормозят или пользуются за рулем мобильным телефоном.

По словам Таави Крууса, руководителя группы по ущербу транспортным средствам If Kindlustus, результаты опроса показывают, что для людей приоритетом является как можно быстрее добраться до места назначения, и их раздражают водители, которые им мешают.

„К сожалению, водителей гораздо меньше беспокоит, когда другие водители превышают скорость или едут быстрее установленного ограничения, подвергая опасности других и себя – только пятую часть из них это беспокоит. Но с началом учебного года мы должны принять во внимание тот факт, что теперь люди будут проводить в дорожном движении еще больше времени. Поэтому нужно либо начинать двигаться гораздо раньше, либо, если уже ясно, что в пункт назначениявовремя не успеть, смириться с этим и не совершать эмоциональных маневров. Слишком быстрая езда в плотном трафике, по сути, ничего не дает“, - объясняет Круус.

Из результатов опроса видно, что треть водителей отвлекаются на жестикуляцию или крики других водителей в их сторону. 17 % водителей не терпят, когда им сигналят. В то же время, 12 % водителей признались, что жестикулируют или кричат в сторону других водителей, а 17 % – что подают сигналы. Треть водителей заявили, что превышают скорость, а пятая часть – что вклиниваются на чужую полосу. Однако каждый десятый водитель признался, что намеренно не позволяет другому автомобилю сменить полосу движения в пробке, даже если тот подает соответствующий сигнал.