Опрос: что больше всего нервирует эстонских водителей?
С началом учебного года в городах увеличивается количество пробок, что требует от водителей большей вежливости и терпения. По данным опроса If Kindlustus, эстонских водителей больше всего раздражает, когда кто-то вклинивается перед ними в их полосу движения, особенно если он не указывает направление движения.
Опрос показал, что 67 % водителей злятся, если другой водитель не показывает маневра. Пятьдесят шесть процентов водителей очень раздражаются, когда другой автомобиль внезапно вклинивается в их полосу движения, а половина водителей злится, когда их коллеги едут медленнее установленного скоростного режима, резко тормозят или пользуются за рулем мобильным телефоном.
По словам Таави Крууса, руководителя группы по ущербу транспортным средствам If Kindlustus, результаты опроса показывают, что для людей приоритетом является как можно быстрее добраться до места назначения, и их раздражают водители, которые им мешают.
„К сожалению, водителей гораздо меньше беспокоит, когда другие водители превышают скорость или едут быстрее установленного ограничения, подвергая опасности других и себя – только пятую часть из них это беспокоит. Но с началом учебного года мы должны принять во внимание тот факт, что теперь люди будут проводить в дорожном движении еще больше времени. Поэтому нужно либо начинать двигаться гораздо раньше, либо, если уже ясно, что в пункт назначениявовремя не успеть, смириться с этим и не совершать эмоциональных маневров. Слишком быстрая езда в плотном трафике, по сути, ничего не дает“, - объясняет Круус.
Из результатов опроса видно, что треть водителей отвлекаются на жестикуляцию или крики других водителей в их сторону. 17 % водителей не терпят, когда им сигналят. В то же время, 12 % водителей признались, что жестикулируют или кричат в сторону других водителей, а 17 % – что подают сигналы. Треть водителей заявили, что превышают скорость, а пятая часть – что вклиниваются на чужую полосу. Однако каждый десятый водитель признался, что намеренно не позволяет другому автомобилю сменить полосу движения в пробке, даже если тот подает соответствующий сигнал.
„Дорожное движение – это искусство компромисса, и пробки вызывают эмоции у многих водителей, но если вымещать их на других, пробки не исчезнут. Поэтому не стоит жестикулировать, кричать или сигналить другим участникам дорожного движения, так как это не приносит пользы и только отвлекает многих. Также стоит проявлять терпение, если кто-то начинает движение немного медленнее. Не всегда нужно сигналить. К сожалению, 12 % водителей признались, что подают сигнал, даже если машина впереди не двигается уже секунду или две“, - добавил Круус.
С началом учебного года и окончанием летних каникул на дороги вернется больше детей и автомобилей. Поэтому сейчас необходимо принять тот факт, что нынешняя скорость движения значительно снизится. В то же время, мы должны быть еще более внимательными, поскольку многие дети только начинают самостоятельное обучение в школе.
Сравнение культуры дорожного движения в странах Балтии показывает, что эстонские водители явно более эмоциональны, чем другие, когда кто-то вклинивается на их полосу. Латвийским водителям действуют на нервы водители, которые медленно едут или неожиданно тормозят. Литовских водителей, напротив, больше других раздражают велосипеды, мопеды и мотоциклы, проезжающие между машинами.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook,Telegram,Instagram и даже в TikTok.