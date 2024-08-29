Новости Эстонии
29.08.2024, 10:54

ВИДЕО | Выдвинутая на пост старейшины Ласнамяэ Юрченко: я не поддерживаю российскую агрессию, я поддерживаю Украину

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Осиновский: Юрченко настроена проэстонски

Юлианна Юрченко, являющаяся со вчерашнего дня членом Социал-демократической партии Эстонии и кандидатом на пост старейшины Ласнамяэ, подтвердила, что, несмотря на свои прежние заявления, сделанные, когда она была членом Центристской партии, она поддерживает переход на эстонский язык обучения.

У партнеров по коалиции прошлые выступления Юлианны Юрченко в СМИ, в которых она, в частности, критиковала переход образования на эстонский язык обучения, выставку о войне между Россией и Украиной, предложение лишить граждан России и Беларуси права голоса на муниципальных выборах (социал-демократы тоже считают это плохой идеей - ред.) и оправдывала бесплатные экскурсии в Русскую православную церковь Московского патриархата, вызывают вопросы.

„Я не поддерживаю российскую агрессию в Украине, я поддерживаю Украину. Заявления патриарха Кирилла для меня неприемлемы. Все остальное, о чем я говорила, не касается этих конкретных вопросов. Я говорила о том, что касается конкретно Эстонии“, - сказала Юрченко Delfi.

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