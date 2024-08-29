ВИДЕО | Выдвинутая на пост старейшины Ласнамяэ Юрченко: я не поддерживаю российскую агрессию, я поддерживаю Украину

У партнеров по коалиции прошлые выступления Юлианны Юрченко в СМИ, в которых она, в частности, критиковала переход образования на эстонский язык обучения, выставку о войне между Россией и Украиной, предложение лишить граждан России и Беларуси права голоса на муниципальных выборах (социал-демократы тоже считают это плохой идеей - ред.) и оправдывала бесплатные экскурсии в Русскую православную церковь Московского патриархата, вызывают вопросы.