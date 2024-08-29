29.08.2024, 10:54
ВИДЕО | Выдвинутая на пост старейшины Ласнамяэ Юрченко: я не поддерживаю российскую агрессию, я поддерживаю Украину(21)
Осиновский: Юрченко настроена проэстонски
Юлианна Юрченко, являющаяся со вчерашнего дня членом Социал-демократической партии Эстонии и кандидатом на пост старейшины Ласнамяэ, подтвердила, что, несмотря на свои прежние заявления, сделанные, когда она была членом Центристской партии, она поддерживает переход на эстонский язык обучения.
У партнеров по коалиции прошлые выступления Юлианны Юрченко в СМИ, в которых она, в частности, критиковала переход образования на эстонский язык обучения, выставку о войне между Россией и Украиной, предложение лишить граждан России и Беларуси права голоса на муниципальных выборах (социал-демократы тоже считают это плохой идеей - ред.) и оправдывала бесплатные экскурсии в Русскую православную церковь Московского патриархата, вызывают вопросы.
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