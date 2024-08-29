СВОДКА ЗА СУТКИ | Пьяный водитель врезался в трактор, самокатчик сбил 5-летнего ребенка и скрылся с места происшествия

Вчера в 13.09 произошло дорожное происшествие в Харьюмаа в волости Виймси. В деревне Принги у автобусной остановки „Сууревялья“ 34-летний мужчина, управлявший легковым автомобилем Volvo V70, врезался сзади в автомобиль Fiat Ducato, за рулем которого находился 65-летний мужчина. Водителей обоих автомобилей доставили в больницу.

В 14.18 произошло дорожное происшествие в Таллинне: у дома по Эхитаяте теэ, 5 упал 40-летний мужчина, ехавший на электросамокате. Самокатчика доставили в больницу.

В 14.39 поступило сообщение о дорожном происшествии в Таллинне. На перекрестке бульвара Сыпрузе и Вильде теэ управлявшая легковым автомобилем Dodge Journey 48-летняя женщина, поворачивая налево, столкнулась со встречным легковым автомобилем BMW 430d, которым управлял 36-летний мужчина. Водителя Dodge доставили в больницу.

В 15.20 произошло дорожное происшествие в Ида-Вирумаа в волости Тойла на 10-м километре шоссе Сака — Онтика — Тойла. Не имеющий водительских прав 42-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения, совершая обгон на легковом автомобиле Volkswagen Tiguan, столкнулся с поворачивавшим налево трактором John Deere, которым управлял 45-летний мужчина. После столкновения Volkswagen съехал в кювет. Пассажиру Volkswagen, 45-летнему мужчине, медики оказали помощь на месте. У трактора в момент столкновения был включен левый сигнал поворота и желтый проблесковый маячок.

В 17.33 произошло дорожное происшествие в Таллинне у дома по улице Котермаа, 2. Ехавший на велосипеде 89-летний мужчина затормозил на красный свет светофора перед пешеходным переходом и упал. Велосипедиста доставили в больницу.

В 18.45 сообщили о дорожном происшествии в Таллинне у дома по улице Пельгуранна, 25. Самокатчик, личность которого не установлена, наехал на электросамокате фирмы Tuul на 5-летнего мальчика, находившегося на пешеходно-велосипедной дорожке. Самокатчик покинул место происшествия. Ребенка доставили в больницу.