30.08.2024, 07:37
Пропавший мужчина найден в море мертвым(1)
25 августа близкие мужчины сообщили полиции, что с четверга, 22 августа, не видели и не могут связаться с Андресом. Так как в его доме не было принадлежащей ему лодки, предполагалось, что мужчина мог выйти на ней в море.
Как сообщила полиция, поздно вечером в четверг безжизненное тело Андреса было найдено волонтерами в водах у острова Лийалайд.
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