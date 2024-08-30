ЧП и криминал
30.08.2024, 07:37

Пропавший мужчина найден в море мертвым

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Иллюстративный снимок
Иллюстративный снимок
ФОТО: Delfi

В среду полиция просила помощи в установлении местонахождения 65-летнего Андреса, жителя Пуйсе (населенный пункт в составе города Хаапсалу, Ляэнемаа). Поздно вечером в четверг мужчину нашли мертвым.

25 августа близкие мужчины сообщили полиции, что с четверга, 22 августа, не видели и не могут связаться с Андресом. Так как в его доме не было принадлежащей ему лодки, предполагалось, что мужчина мог выйти на ней в море.

Как сообщила полиция, поздно вечером в четверг безжизненное тело Андреса было найдено волонтерами в водах у острова Лийалайд.

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