Оборот стартапов в Ида-Вирумаа увеличился более чем в два раза

За первые шесть месяцев этого года из 25 стартап-компаний в Ида-Вирумаа, самый высокий оборот был у стартапа DGTal Solutions, который ранее работал в Харьюмаа – оборот стартапа достиг 1,2 миллиона евро. За лидером следуют PROSW Analytics и ROMTRIP, оба с оборотом 400 тысяч евро и Friedegggames, оборот которого достиг 200 тысяч евро.

По данным Департамента статистики Эстонии, в первом полугодии этого года в зарегистрированных в Ида-Вирумаа стартап-компаниях хотя бы один день работали 37 человек, средняя брутто-зарплата которых составляла 2255 евро.

Руководитель региональных стартап-проектов Startup Estonia Элина Дубова рассказала, что осведомленность жителей Ида-Вирумаа о стартап-бизнесе, а также желание начать собственный стартап или работать в стартап-компании возросли. „Основными причинами, по которым жители Ида-Вирумаа хотят работать в стартапах, являются интересные задачи и разнообразные возможности обучения. Они также с оптимизмом смотрят на потенциал региона, видя возможности для роста и развития стартап-предпринимательства. Однако, многие местные жители по-прежнему осторожны, предпочитая более традиционные карьерные возможности“, — сказала Дубова.

По данным Департамента статистики, более половины (54%) работников местного стартап-сектора имеют высшее образование и степень бакалавра, магистра или доктора. 62% сотрудников стартап-компаний Ида-Вирумаа имеют гражданство Эстонии и 30% имеют гражданство какой-либо другой страны, гражданство ещё 8% неизвестно.

По данным Налогово-таможенного департамента Эстонии, стартапы в Ида-Вирумаа заплатили в первом полугодии 200 тысяч евро налогов на рабочую силу, что на 42% больше, чем за тот же период в прошлом году. Стартап-компания Efenco была крупнейшим работодателем и плательщиком налогов на рабочую силу, там по состоянию на конец июня работало 12 сотрудников, и стартап-компания заплатила 130 тысяч евро налогов на рабочую силу.