ИЗ ЗАЛА СУДА | Девушка, устроившая в Ласнамяэ поножовщину, досрочно прекратила прием антипсихотических препаратов

Вечером 5 февраля 53-летняя Теэле (имя изменено - ред.) выносила мусор, когда совершенно незнакомая ей Мари Лийс Халлик ударила ее пять раз ножом в спину. Нападение остановил вмешавшийся прохожий, который сам получил травму в ходе потасовки. В среду в суде показания дали три мужчины, которые поспешили на помощь Теэле, а также сама Халлик.

Последней стали допрашивать Халлик. Отвечая на вопросы, она рассказала, что то роковое утро 5-го февраля было обычным. Ее подруга находилась у одного молодого человека и пригласила туда и Халлик. Подсудимая предположила, что подруга не хотела там проводить время одна. Перед тем, как за Халлик приехали на машине, она сходила в магазин и купила лонг-дринк и какое-то количество его выпила. На вечеринке она провела пару-тройку часов и там тоже употребляла алкоголь.