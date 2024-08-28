ЧП и криминал
28.08.2024, 21:21

ИЗ ЗАЛА СУДА | Девушка, устроившая в Ласнамяэ поножовщину, досрочно прекратила прием антипсихотических препаратов

 
Мари Лийс Халлик в среду (28.08) в суде
Мари Лийс Халлик в среду (28.08) в суде
ФОТО: ANDRES PUTTING | DELFI MEEDIA

В среду (28.08) в Харьюском уездном суде состоялось очередное заседание по уголовному делу Мари Лийс Халлик, которая в феврале в столичном районе Ласнамяэ пять раз ударила ножом в спину незнакомого человека.

Вечером 5 февраля 53-летняя Теэле (имя изменено - ред.) выносила мусор, когда совершенно незнакомая ей Мари Лийс Халлик ударила ее пять раз ножом в спину. Нападение остановил вмешавшийся прохожий, который сам получил травму в ходе потасовки. В среду в суде показания дали три мужчины, которые поспешили на помощь Теэле, а также сама Халлик.

Последней стали допрашивать Халлик. Отвечая на вопросы, она рассказала, что то роковое утро 5-го февраля было обычным. Ее подруга находилась у одного молодого человека и пригласила туда и Халлик. Подсудимая предположила, что подруга не хотела там проводить время одна. Перед тем, как за Халлик приехали на машине, она сходила в магазин и купила лонг-дринк и какое-то количество его выпила. На вечеринке она провела пару-тройку часов и там тоже употребляла алкоголь.

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