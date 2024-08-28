28.08.2024, 21:21
ИЗ ЗАЛА СУДА | Девушка, устроившая в Ласнамяэ поножовщину, досрочно прекратила прием антипсихотических препаратов
ФОТО: ANDRES PUTTING | DELFI MEEDIA
В среду (28.08) в Харьюском уездном суде состоялось очередное заседание по уголовному делу Мари Лийс Халлик, которая в феврале в столичном районе Ласнамяэ пять раз ударила ножом в спину незнакомого человека.
Вечером 5 февраля 53-летняя Теэле (имя изменено - ред.) выносила мусор, когда совершенно незнакомая ей Мари Лийс Халлик ударила ее пять раз ножом в спину. Нападение остановил вмешавшийся прохожий, который сам получил травму в ходе потасовки. В среду в суде показания дали три мужчины, которые поспешили на помощь Теэле, а также сама Халлик.
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