Ужас в Латвии: у жилого дома найдены останки мужчины, в квартире - маленькой девочки
В среду, 28 августа, утром Государственная полиция Латвии получила информацию о том, что возле одного из многоквартирных домов в Олайне было найдено тело мужчины. Позднее в одной из квартир был найден труп малолетней девочки с признаками насильственной смерти. Об этом латвийскому порталу Delfi сообщили в полиции.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по 13-му разделу Уголовного кодекса — о преступлениях против здоровья человека.
В рамках уголовного процесса назначены экспертизы, также ведется активная работа по выяснению обстоятельств.
В интересах следствия более подробные комментарии в настоящее время предоставлятся не будут, добавили в латвийской полиции.
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