Ужас в Латвии: у жилого дома найдены останки мужчины, в квартире - маленькой девочки

В среду, 28 августа, утром Государственная полиция Латвии получила информацию о том, что возле одного из многоквартирных домов в Олайне было найдено тело мужчины. Позднее в одной из квартир был найден труп малолетней девочки с признаками насильственной смерти. Об этом латвийскому порталу Delfi сообщили в полиции.