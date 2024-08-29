Уже третий Lidl в самом большом районе Таллинна. Получено разрешение на строительство магазина

„Действительно, мы наконец получили разрешение на строительство магазина на участке по адресу Линнамяэ теэ, 28. Ожидается, что строительство начнется в ближайшие месяцы“, - сказала изданию Delfi Ärileht Катрин Сеппель, менеджер по связям с общественностью Lidl Eesti .

В настоящее время в Ласнамяэ действуют два магазина торговой сети Lidl: на Тяхесаю, 4/6 и на Раадику, 11а. Как отметила Сеппель, покупатели очень хорошо приняли оба магазина, и это обстоятельство побудило торговую сеть построить третий магазин в самом большом районе Таллинна. „Мы решились начать строительство третьего магазина в Ласнамяэ“, - добавила она.