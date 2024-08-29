29.08.2024, 12:46
Уже третий Lidl в самом большом районе Таллинна. Получено разрешение на строительство магазина(19)
ФОТО: | Delfi Meedia
Немецкой дешевой сети магазинов-дискаунтеров пришлось преодолеть немало препятствий, добиваясь разрешения на строительство. Торговая сеть Lidl построит в Ласнамяэ третий магазин.
„Действительно, мы наконец получили разрешение на строительство магазина на участке по адресу Линнамяэ теэ, 28. Ожидается, что строительство начнется в ближайшие месяцы“, - сказала изданию Delfi Ärileht Катрин Сеппель, менеджер по связям с общественностью Lidl Eesti.
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