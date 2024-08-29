Экономика
29.08.2024, 12:46

Уже третий Lidl в самом большом районе Таллинна. Получено разрешение на строительство магазина

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Таллинн, Линнамяэ теэ, 28.
Таллинн, Линнамяэ теэ, 28.
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

Немецкой дешевой сети магазинов-дискаунтеров пришлось преодолеть немало препятствий, добиваясь разрешения на строительство. Торговая сеть Lidl построит в Ласнамяэ третий магазин.

„Действительно, мы наконец получили разрешение на строительство магазина на участке по адресу Линнамяэ теэ, 28. Ожидается, что строительство начнется в ближайшие месяцы“, - сказала изданию Delfi Ärileht Катрин Сеппель, менеджер по связям с общественностью Lidl Eesti.

В настоящее время в Ласнамяэ действуют два магазина торговой сети Lidl: на Тяхесаю, 4/6 и на Раадику, 11а. Как отметила Сеппель, покупатели очень хорошо приняли оба магазина, и это обстоятельство побудило торговую сеть построить третий магазин в самом большом районе Таллинна. „Мы решились начать строительство третьего магазина в Ласнамяэ“, - добавила она.

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