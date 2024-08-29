Обустройство кухни: пять основных шагов

При планировании кухни учитывайте размер, характер и естественное освещение. От размера помещения зависит, насколько большой вы сможете сделать кухню. Необходимо учитывать расположение дверей и окон, а также естественный свет. Где должна будет разместиться вытяжка на кухню ? Чем меньше площадь, тем сложнее спланировать дизайн, ведь помимо шкафов и ящиков вам нужно будет разместить холодильник для продуктов, достаточно большую мойку, плиту и духовку. Не говоря уже об обеденном столе и стульях. Если вы планируете кухню в очень маленьком помещении, мы рекомендуем вам привлечь профессионального дизайнера интерьера, который подскажет, как компактно и продуманно разместить все необходимое.

Подумайте, какие практичные решения вам нужны. Существует огромный выбор кухонной мебели - от удобных подставок для специй до выдвижных ящиков и столов. Для большой кухни идеально подойдет кухонный остров, где можно разместить духовку и варочную панель или секцию обеденного стола, чтобы наслаждаться утренним кофе. Важно продумать, какой тип и размер раковины вы предпочитаете, обращая внимание на возможности установки.

Определитесь, хотите ли вы полностью интегрированное решение или планируете комбинировать кухонную мебель и технику. Для интегрированного решения лучшим выбором будет кухонная техника: холодильники, кофемашины, плиты, духовые шкафы и т. д., предназначенные для встраивания.При выборе вытяжки на кухню также подумайте, какой вариант выбрать: обычную или встраиваемую вытяжку .

Запланируйте дополнительное освещение для кухонной столешницы, обеденного стола и кухонного острова. Каким бы просторным и светлым ни было помещение, для работы на кухне темными вечерами необходимо дополнительное освещение. Выбирайте лампы на направляющих, световые панели или привлекательные потолочные светильники, которые не только освещают, но и придают пространству дополнительный шарм.