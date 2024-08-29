Обустройство кухни: пять основных шагов
Когда речь заходит о благоустройстве дома, планирование кухни - одна из самых сложных частей. Она требует тщательного продумывания, чтобы обеспечить практические решения, необходимые для работы на кухне. Если вы хотите обустроить кухню, эта статья предложит вам несколько идей, которые стоит обдумать перед началом работы.
Тщательное планирование обеспечит безупречный результат
Холодильник, раковина или обеденный стол могут подождать, ведь прежде чем приступать к выбору мебели и кухонной техники, необходимо разработать план. На этапе планирования кухни важны не детали, такие как цвет или материал кухонной мебели, а более крупные, общие аспекты, требующие внимания:
При планировании кухни учитывайте размер, характер и естественное освещение. От размера помещения зависит, насколько большой вы сможете сделать кухню. Необходимо учитывать расположение дверей и окон, а также естественный свет. Где должна будет разместиться вытяжка на кухню? Чем меньше площадь, тем сложнее спланировать дизайн, ведь помимо шкафов и ящиков вам нужно будет разместить холодильник для продуктов, достаточно большую мойку, плиту и духовку. Не говоря уже об обеденном столе и стульях. Если вы планируете кухню в очень маленьком помещении, мы рекомендуем вам привлечь профессионального дизайнера интерьера, который подскажет, как компактно и продуманно разместить все необходимое.
Подумайте, какие практичные решения вам нужны. Существует огромный выбор кухонной мебели - от удобных подставок для специй до выдвижных ящиков и столов. Для большой кухни идеально подойдет кухонный остров, где можно разместить духовку и варочную панель или секцию обеденного стола, чтобы наслаждаться утренним кофе. Важно продумать, какой тип и размер раковины вы предпочитаете, обращая внимание на возможности установки.
Определитесь, хотите ли вы полностью интегрированное решение или планируете комбинировать кухонную мебель и технику. Для интегрированного решения лучшим выбором будет кухонная техника: холодильники, кофемашины, плиты, духовые шкафы и т. д., предназначенные для встраивания.При выборе вытяжки на кухню также подумайте, какой вариант выбрать: обычную или встраиваемую вытяжку.
Запланируйте дополнительное освещение для кухонной столешницы, обеденного стола и кухонного острова. Каким бы просторным и светлым ни было помещение, для работы на кухне темными вечерами необходимо дополнительное освещение. Выбирайте лампы на направляющих, световые панели или привлекательные потолочные светильники, которые не только освещают, но и придают пространству дополнительный шарм.
Выбирая материал для кухонной мебели, отдавайте предпочтение решениям, которые легко чистить. Также учитывайте, что дверцы с различными узорами и орнаментами сложнее очистить от пыли и грязи, чем дверцы с гладкой поверхностью. Выбирая мебель с легко очищаемыми поверхностями и из прочных материалов, вы инвестируете в вечную и долговечную кухню.
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Уход за кухонной мебелью
Кухня - одно из самых используемых помещений в доме, а во время приготовления пищи, как известно, может случиться всякое. Чтобы поддерживать кухню в чистоте, ее поверхности необходимо мыть после каждого приготовления пищи. Мойка дверей и шкафов не является ежедневной задачей, но ее можно проводить раз в месяц. При очистке кухонных поверхностей учитывайте свойства материала и используйте предназначенные для этого чистящие средства, чтобы не повредить покрытие мебели. Устаревшие модели холодильников нужно время от времени размораживать, а новые не нуждаются в этой трате времени. Чистить внутреннюю поверхность холодильника следует хотя бы раз в год.