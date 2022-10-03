Форма для выпечки - незаменимая кухонная утварь
Если нужно выбрать одну кухонную посуду, которую можно использовать по-разному, то, безусловно, это будет хорошая и объемная форма для выпечки. Хотя основное назначение - приготовление различных видов пищи в духовке, ее также можно использовать просто как емкость или посуду для подачи блюд. Как выбрать форму для выпечки, которая пригодится на кухне? Ознакомьтесь с нашими советами и подберите подходящие для вашей кухни принадлежности.
Какую форму для выпечки, или форму для запекания выбрать?
Любите блюда из картофеля или вам хочется вкусной запеканки с фаршем? В духовке можно готовить как разнообразную выпечку, так и соленые блюда. Для многих из них вам понадобится форма для выпечки. Но как выбрать подходящую посуду для приготовления таких разных блюд? Два самых популярных варианта - стеклянная и керамическая форма для выпечки. В чем разница между ними и что выбрать?
Стеклянная форма для выпечки
Стеклянная форма для выпечки подходит для приготовления как пирогов, так и для лазаньи. Стекло очень простое в уходе, поэтому его всегда легко очистить после приготовления пищи. Стеклянная форма с крышкой позволяет приготовить разнообразные блюда, которым необходимо долгое время тушиться в бульоне.
Стекло также славится своей устойчивостью к царапинам, что дает большое преимущество на кухне. Одним из главных достоинств является то, что через стекло можно видеть, насколько блюдо готово. Однако важно помнить, что стекло не всегда способно выдержать резкие перепады температуры.
Керамическая форма для выпечки
Как и стеклянную форму для выпечки, ее легко чистить и поддерживать в порядке. Ее также можно мыть в посудомоечной машине. Как и стекло, керамическая форма для выпечки устойчива к царапинам, но чувствительна к резким перепадам температуры. Разница между ними заключается в том, что стеклянная форма прозрачная, а керамическая нет.
Какого размера форму для выпечки выбрать?
Разница между керамической и стеклянной формами для выпечки относительно невелика, и вы можете выбирать подходящую по своему вкусу. Однако и те, и другие доступны в широком диапазоне размеров и форм. Точно так же, как вы выбираете сковороды и кастрюли, нужно выбрать правильного размера форму. Подумайте, какой объем пищи вы хотите готовить в ней за один раз. Вам достаточно порций для двух, трех или четырех человек? Также подумайте о том, какие блюда вы хотите в ней готовить. Для некоторых блюд идеально подходят небольшие формы для выпечки, рассчитанные на одного человека. Другие блюда, однако, требуют посуду большего размера.
Всегда можно купить формы для выпечки нескольких разных размеров, чтобы готовить в них блюда по мере необходимости. Например, если вы любите принимать гостей, то можете использовать большую форму, но для повседневных нужд может понадобиться посуда меньшего размера.
Выбираете ли вы керамическую или маленькую стеклянную форму для выпечки, главное чтобы приобретаемые вами кухонные принадлежности и посуда были качественными.