Форма для выпечки - незаменимая кухонная утварь

Какую форму для выпечки, или форму для запекания выбрать?

Любите блюда из картофеля или вам хочется вкусной запеканки с фаршем? В духовке можно готовить как разнообразную выпечку, так и соленые блюда. Для многих из них вам понадобится форма для выпечки. Но как выбрать подходящую посуду для приготовления таких разных блюд? Два самых популярных варианта - стеклянная и керамическая форма для выпечки. В чем разница между ними и что выбрать?

Стеклянная форма для выпечки

Стеклянная форма для выпечки подходит для приготовления как пирогов, так и для лазаньи. Стекло очень простое в уходе, поэтому его всегда легко очистить после приготовления пищи. Стеклянная форма с крышкой позволяет приготовить разнообразные блюда, которым необходимо долгое время тушиться в бульоне.

Стекло также славится своей устойчивостью к царапинам, что дает большое преимущество на кухне. Одним из главных достоинств является то, что через стекло можно видеть, насколько блюдо готово. Однако важно помнить, что стекло не всегда способно выдержать резкие перепады температуры.

Керамическая форма для выпечки

Как и стеклянную форму для выпечки, ее легко чистить и поддерживать в порядке. Ее также можно мыть в посудомоечной машине. Как и стекло, керамическая форма для выпечки устойчива к царапинам, но чувствительна к резким перепадам температуры. Разница между ними заключается в том, что стеклянная форма прозрачная, а керамическая нет.

Какого размера форму для выпечки выбрать?