Кылварт: я не ожидал такого от Юрченко

Бывшая старейшина Ласнамяэ, центристка Юлианна Юрченко станет старейшиной Ласнамяэ и вступит в Социал-демократическую партию. Лидер Центристской партии Михаил Кылварт узнал об этом за минуту до публикации новости в СМИ. „Честно признаюсь, я не ожидал такого от Юлианны. Но учитывая, что последние несколько месяцев такие разговоры усиливались, к тому же она потеряла интерес к партийной работе - моральная готовность была“, - сказал Кылварт RusDelfi.

Юрченко состояла в Центристской партии с 2008 года. На данный момент она до сих пор в партии, но в скором времени должна присоединиться к соцдемам, подтвердил Кылварт. „Мы знали об этом в течение недели-полутора. Напомню, несколько месяцев назад Евгений Осиновский говорил, что они уже нашли человека на этот пост, просто нужно подождать. К тому же нам известно, что соцдемы предлагали как минимум трем центристам данный пост: Никите Грознову (бывший замстарейшины Кесклинна - прим.ред.), бывшему старейшине одного из районов, не буду называть его имя, и Юрченко“, - добавил он.

Недавно партию покинул Владимир Свет, взамен он получил пост министра инфраструктуры. „Если кто-то выходит ради министерского портфеля, поста старейшины - то слава богу, что они уходят сейчас. Мы хотим идти одной командой, которая готова поддерживать партию не только во власти, но и в сложные времена. Такие люди есть“.

„Конечно, в итоге я скажу - если человек готов поддерживать автоналог, сокращение детских дотаций, дополнительное налогообложение пенсий и нынешний курс правительства и мэрии, то действительно ему не место в Центристской партии“, - считает Кылварт.

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