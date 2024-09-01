Экономика
01.09.2024, 21:15

ТАБЛИЦА | Китайские электромобили в Эстонии: на них введены гораздо более высокие пошлины

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Электромобиль GWM Ora в Таллинне
Электромобиль GWM Ora в Таллинне
ФОТО: Aivar Pau

На этой неделе Канада объявила о введении 100-процентного таможенного тарифа на импорт электромобилей из Китая. Начиная с этого лета действуют также очень высокие тарифы в Эстонии и всем Европейском союзе, отмечает издание Forte.

Напомним, что в июле Европейская комиссия ввела временные компенсационные пошлины на импорт аккумуляторных электромобилей из Китая, Осенью Еврокомиссия начала расследование и пришла к выводу, что китайские производители электромобилей выигрывают от несправедливого субсидирования китайским правительством, что создает угрозу для производства электромобилей в Европейском союзе. Код такого товара - 8703801010.

Согласно постановлению Еврокомиссии, ставки компенсационных пошлин различаются для разных китайских производителей. Определяющим фактором было то, какие производители сотрудничали с Еврокомиссией на этапе расследования, а какие нет.

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