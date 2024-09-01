01.09.2024, 21:15
ТАБЛИЦА | Китайские электромобили в Эстонии: на них введены гораздо более высокие пошлины(8)
Напомним, что в июле Европейская комиссия ввела временные компенсационные пошлины на импорт аккумуляторных электромобилей из Китая, Осенью Еврокомиссия начала расследование и пришла к выводу, что китайские производители электромобилей выигрывают от несправедливого субсидирования китайским правительством, что создает угрозу для производства электромобилей в Европейском союзе. Код такого товара - 8703801010.
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